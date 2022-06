Σφοδρές καταιγίδες, συνοδευόμενες από χαλάζι, και ισχυροί άνεμοι – που ξεπέρασαν τα 100 χλμ/ώρα – σάρωσαν το βράδυ της Δευτέρας περιοχές της νοτιοδυτικής Γαλλίας, προκαλώντας σημαντικές ζημιές, ιδιαίτερα στους αμπελώνες.

Οι καταιγίδες και το χαλάζι, που σε ορισμένες περιπτώσεις έφτασε να έχει το μέγεθος όσο ένα μπαλάκι του γκολφ, είχε ως αποτέλεσμα περισσότερες από 2.000 επεμβάσεις από την Πυροσβεστική. Και όλα αυτά, μετά το κύμα καύσωνα που «χτύπησε» την Γαλλία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ζημιές στους αμπελώνες στην επαρχία του Μπορντό «φαίνονται σημαντικές». Ιδιαίτερα στο Μεντόκ και το Μπλαγιέ, διευκρίνισε το Διεπαγγελματικό Συμβούλιο Οίνων της επαρχίας. Τοπική αξιωματούχος, η Λιντιά Ζερό, υπολόγισε πως από το χαλάζι επλήγησαν «από 50.000 ως 100.000» στρέμματα αμπελώνων.

Τα αμπέλια επλήγησαν επίσης στην περιφέρεια του Κονιάκ, σύμφωνα με τη νομαρχία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Lots of hailstone pics around #bordeaux this evening. Note that the storms are localised. #bdx22 #grele #hail #yearinthevineyard



Via @ClubAssDentaire @Plopa @TassiepaS @AyalaKoda pic.twitter.com/CXcce1ZjD3