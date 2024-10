Γαλλία – Ο γαμπρός του Ντομινίκ Πελικό κατέθεσε στη δίκη για τους βιασμούς της Ζιζέλ: «Δεν υπάρχει για μένα»

Ο Pierre P., σύζυγος της Caroline Darian, κόρης των Πελικό, κατέθεσε σήμερα Τρίτη 8.10.2024 στη δίκη για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό στο σπίτι της στο χωριό Μαζάν στη Γαλλία.

Αναφερόμενος στον πεθερό του Ντομινίκ Πελικό είπε ότι του έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι όταν έμαθε την σοκαριστική αλήθεια δηλαδή ότι είχε ενορχηστρώσει τους βιασμούς της γυναίκας του Ζιζέλ για δέκα χρόνια στη Γαλλία και εξέφρασε την οργή του προς τους κατηγορούμενους.

Ο Pierre P. δήλωσε ότι γνώρισε τα πεθερικά του το 2003. Με τον πεθερό του Ντομινίκ Πελίκο είχαν καλές σχέσεις και μοιράζονταν την αγάπη τους για τον αθλητισμό.

«Περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί. Τον συμπαθούσα αυτόν τον άνθρωπο», αφηγήθηκε χωρίς να γνωρίζει τίποτα από το αρρωστημένο σχέδιό του.

Ο Pierre P. θυμάται ότι ήταν δύσκολο να επικοινωνήσει με την Ζιζέλ όταν τηλεφωνούσε στο σπίτι της:

«”Ήταν πολύ κουρασμένη από τη φροντίδα των παιδιών” μας έλεγε (ο Ντομινίκ). Και όταν μιλούσε έλεγε ασυναρτησίες» και «φαινόταν να είναι σε έξαρση».

Θα μπορούσε αυτό να συνδέεται με τη χημική υποταγή που υπέστη; αναρωτιέται.

Ένα πράγμα είναι βέβαιο: «Η υγεία της πεθεράς τους (τους) ανησυχούσε πολύ». Σήμερα, λέει, «καταλαβαίνω τώρα ότι ο μόνος στόχος ήταν να την κρατήσει κάτω από τον ζυγό του».

Ήταν στις 2 Νοεμβρίου 2020 όταν η τραγική αλήθεια αποκαλύφθηκε στον γαμπρό των Πελικό, ο οποίος λέει ότι «του έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι».

Το επόμενο πράγμα ήταν να σκεφτούν, μαζί με τη γυναίκα του, πώς θα ανακοίνωναν στα παιδιά τους, στην κόρη του και στον γιο του, ότι δεν θα ξαναδούν τον παππού τους.

«Ήμουν ο γαμπρός του, δεν υπάρχει πια για μένα», είπε στο δικαστήριο.

Ο Ντομινίκ Πελικό απευθύνθηκε στον γαμπρό του σχεδόν δακρυσμένος. «Για μένα, ήσουν σαν γιος μου (…) Εγώ και μόνο εγώ είμαι υπεύθυνος».

Ο Πελικό ζητά συγχώρεση

Στον υπολογιστή του Ντομινίκ Πελικό βρέθηκαν φωτογραφίες της Καρολίν Νταριάν, κόρης του Πελικό και συζύγου του Pierre P.. που την δείχνουν να κοιμάται με εσώρουχα.

Για τον Pierre P., η ανακάλυψη αυτή σοκαριστική.

«Δεν την είχα δει ποτέ έτσι. Κοιμάται πάντα από τη δεξιά πλευρά, αλλά τώρα είναι στην αριστερή. Δεν αναγνωρίζω τα εσώρουχά της στις φωτογραφίες. Το ερώτημα για μένα δεν είναι αν τη νάρκωσαν, αλλά γιατί τη νάρκωσαν», λέει.

Από τότε η Caroline «έχει ριχτεί στη μάχη κατά της χημικής υποταγής». Όμως, επισημαίνει, η κοπέλα είναι σαν τη μητέρα της. Φαίνεται «δυνατή» αλλά «μέσα της είναι ένα πεδίο ερειπίων».

«Σας ζητώ να με πιστέψετε όταν λέω ότι δεν άγγιξα ποτέ την κόρη μου ή τα εγγόνια μου. Τα υπόλοιπα τα θεωρώ δεδομένα», απάντησε αργότερα ο βασικός κατηγορούμενος στον γαμπρό του, ζητώντας του να τον συγχωρέσει.

Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας, υπήρξε μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στον γαμπρό των Πελικό και σύζυγο της Caroline Darian με τη δικηγόρο Nadia El Bouroumi, η οποία έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ιδίως λόγω των σχολίων της στα social media.

Επιτέθηκε στον Pierre P. για το επάγγελμά του και τη θέση του στη δίκη. Ο γαμπρός του Πελικό είναι δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του BFMTV.

«Αναφέρεστε στους κατηγορούμενους ως τέρατα», ήταν ένα από τα πράγματα που του καταλόγισε η δικηγόρος που είχε ανεβάσει ένα βίντεο στα social media να χορεύει το «Wake Me Up Before You Go Go» καθ’ οδόν προς τη δίκη προκαλώντας αντιδράσεις.

Πληροφορίες από BFMTV