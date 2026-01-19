Γαλλία: Πήραμε πρόσκληση συμμετοχής στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ – Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ΟΗΕ

Με το «Συμβούλιο Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ να παίρνει ολοένα και μεγαλύτερη δημοσιότητα, η Γαλλία αποκάλυψε σήμερα (19.01.2026) την στάση που θα τηρήσει απέναντι στην αρκετά φιλόδοξη πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου.

Ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και μοναδική πυρηνική δύναμη εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Γαλλία προσεγγίζει με προσοχή το λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης» που θέλει να δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ειδικότερα, το Παρίσι τόνισε την «προσήλωσή της στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», αν και έχει προκληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο «Συμβούλιο ειρήνης»

«Όπως και πολλά άλλα κράτη, η Γαλλία προσκλήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να συμμετάσχει στο ‘Συμβούλιο ειρήνης’. Μαζί με τους στενούς εταίρους μας εξετάζουμε αυτή την ώρα τις διατάξεις του κειμένου που προτείνεται ως βάση αυτού του νέου θεσμού, το σχέδιο του οποίου υπερβαίνει τη μοναδική κατάσταση στη Γάζα», υπογραμμίζει το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Επαναλαμβάνουμε επίσης την προσήλωσή μας στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» προσθέτει στη συνέχεια το Παρίσι.

Έπειτα υπογραμμίζει: «Αυτός παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος μιας αποτελεσματικής πολυμερούς προσέγγισης, όπου το διεθνές δίκαιο, η κυρίαρχη ισότητα των κρατών και η ειρηνική διευθέτηση των διαφορών υπερισχύουν της αυθαιρεσίας, του συσχετισμού δυνάμεων και του πολέμου».