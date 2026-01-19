Τραμπ: Πάνω από 1 δισεκ. ευρώ πρέπει να πληρώσει κάθε κράτος που θέλει μόνιμη έδρα στο «Συμβούλιο Ειρήνης»

Τεράστια σύγχυση και προβληματισμό προκαλεί στη διεθνή κοινότητα η πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ να δημιουργήσει ένα «Συμβούλιο Ειρήνης» στο οποίο όσα κράτη θέλουν να είναι μόνιμα μέλη πρέπει να βάλουν το χέρι «βαθιά στην τσέπη» και να πληρώσουν εκατομμύρια ευρώ.

Το Γαλλικό Πρακτορείο εξασφάλισε σήμερα (19.01.2026) το καταστατικό του «Συμβουλίου Ειρήνης» του Ντόναλντ Τραμπ και αποκαλύπτει ότι τα κράτη που είναι υποψήφια για μόνιμη έδρα θα πρέπει να καταβάλουν το καθένα «τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μετρητά».

«Το Συμβούλιο Ειρήνης είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει στόχο να προωθήσει τη σταθερότητα, να αποκαταστήσει μια αξιόπιστη και νόμιμη διακυβέρνηση και να εγγυηθεί μια διαρκή ειρήνη στις περιοχές που πλήττονται ή απειλούνται από συγκρούσεις», αναφέρει η εισαγωγή σε αυτόν τον καταστατικό χάρτη.

Μεταξύ των χωρών που προκλήθηκαν να συμμετάσχουν είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε και η πρόκληση προς τον Πούτιν, την στιγμή που η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία συμπληρώνει τέσσερα χρόνια.

Το οκτασέλιδο κείμενο επικρίνει ευθύς εξ αρχής τις «προσεγγίσεις και τους θεσμούς που απέτυχαν πολύ συχνά», μια σαφής αναφορά στα Ηνωμένα Έθνη – με αρκετούς διπλωμάτες να κάνουν λόγο για απειλή αντικατάστασης του ΟΗΕ – ενώ καλεί τις χώρες να έχουν «το θάρρος να «εκτραπούν» από αυτούς.

Υπογραμμίζει εξάλλου «την ανάγκη ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού διεθνούς οργανισμού ειρήνης».

Οι αρμοδιότητες του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι «ο πρώτος πρόεδρος του Συμβουλίου ειρήνης», οι εξουσίες του οποίου προβλέπεται ότι θα είναι πολύ ευρείες:

– Θα είναι ο μοναδικός που θα μπορεί να «προσκαλέσει» άλλους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να συμμετάσχουν σε αυτό.

– Θα μπορεί να ανακαλέσει τη συμμετοχή τους εκτός σε περίπτωση «βέτο από πλειοψηφία δύο τρίτων των κρατών μελών».

– Θα έχει δικαίωμα εποπτείας και ελέγχου όλων των αποφάσεων.

Κάθε κράτος μέλος ασκεί θητεία τριών ετών το πολύ από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο παρών καταστατικός χάρτης, ανανεώσιμη από τον πρόεδρο.

Αυτή η τριετής θητεία δεν εφαρμόζεται στα κράτη μέλη που καταβάλλουν τουλάχιστον ένα δισεκατομμύριο δολάρια σε μετρητά στο Συμβούλιο ειρήνης στη διάρκεια του πρώτου χρόνου από την ημερομηνία που θα τεθεί σε ισχύ ο καταστατικός χάρτης.