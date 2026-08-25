Κόσμος

Γαλλία: Τεράστιος ανεμοστρόβιλος και σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν τα νότια της χώρας – 26 τραυματίες και μεγάλες ζημιές

Σύμφωνα με τις αρχές περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα
γαλλία
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Απόκοσμες και πλήρως ασυνήθιστες εικόνες στη Γαλλία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου περιοχές του νομού Οντ να σχηματίζουν έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο κάτω από μια βίαιη υπερκυτταρική καταιγίδα.

Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι στο χωριό Βερζέιγ της Γαλλίας δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από το τεράστιο νέφος της καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές στην περιοχή.

Το φαινόμενο καταγράφηκε νότια της Καρκασόν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή γύρω από την Πομά περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ορισμένα σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τμήματά τους καταστράφηκαν. Παράλληλα, δέντρα και βλάστηση υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στον νομό Οντ, καθώς οι συνθήκες ευνοούσαν την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Τα πλάνα από το Βερζέιγ αποτυπώνουν τη δυναμική του φαινομένου, με τον ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από το περιστρεφόμενο νέφος της υπερκυτταρικής καταιγίδας.

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν

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