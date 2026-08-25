Γαλλία: Τεράστιος ανεμοστρόβιλος και σφοδρές καταιγίδες σάρωσαν τα νότια της χώρας – 26 τραυματίες και μεγάλες ζημιές

Απόκοσμες και πλήρως ασυνήθιστες εικόνες στη Γαλλία κάνουν τον γύρο του διαδικτύου με τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Δευτέρα 24 Αυγούστου περιοχές του νομού Οντ να σχηματίζουν έναν τεράστιο ανεμοστρόβιλο κάτω από μια βίαιη υπερκυτταρική καταιγίδα.

Συγκλονιστικά πλάνα που κατέγραψαν κάτοικοι στο χωριό Βερζέιγ της Γαλλίας δείχνουν τον ανεμοστρόβιλο να δημιουργείται και να περιστρέφεται κάτω από το τεράστιο νέφος της καταιγίδας, προκαλώντας αναστάτωση και ζημιές στην περιοχή.

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Το φαινόμενο καταγράφηκε νότια της Καρκασόν, ενώ σύμφωνα με τις τοπικές πληροφορίες ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιοχή γύρω από την Πομά περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5 — Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026

Η ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε σημαντικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Ορισμένα σπίτια υπέστησαν σοβαρές καταστροφές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις τμήματά τους καταστράφηκαν. Παράλληλα, δέντρα και βλάστηση υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές από τους ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με τις αρχές, τουλάχιστον 26 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ περίπου 2.800 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

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A tornado formed beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of Carcassonne on Monday. Authorities reported at least 26 people injured and around 2,800 households without electricity after the storm caused significant damage to homes. pic.twitter.com/ou5dhxDepK — CBS News (@CBSNews) August 25, 2026

Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία είχε εκδώσει προειδοποίηση για ισχυρές καταιγίδες στον νομό Οντ, καθώς οι συνθήκες ευνοούσαν την εκδήλωση έντονων φαινομένων.

Τα πλάνα από το Βερζέιγ αποτυπώνουν τη δυναμική του φαινομένου, με τον ανεμοστρόβιλο να σχηματίζεται κάτω από το περιστρεφόμενο νέφος της υπερκυτταρικής καταιγίδας.

America? Tornado alley?



Nope! This tornado footage is from southern France ahead of severe thunderstorms.



Other parts of France have seen severe thunderstorms causing structural damage to buildings. pic.twitter.com/5ShsqGhTVS — Met4Cast – UK Weather (@Met4CastUK) August 24, 2026

Este vídeo de la llegada del tornado es espantoso, cosas volando de forma violenta y el sonido. Da auténtico miedo. pic.twitter.com/eDIMIYKFZ6 — SamuRivas (@samurivas_meteo) August 24, 2026

Οι γαλλικές αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ενώ τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν