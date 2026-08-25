Κόσμος

Ρωσία: Φλόγες και πυκνοί καπνοί σε διυλιστήριο στο Κράσνονταρ, δύο νεκροί – Αντεπίθεση στη Ζαπορίζια με δύο ακόμα θύματα

Υπέστησαν ζημιές 10 σπίτια σε χωριό, στο ένα από τα οποία εκδηλώθηκε επίσης φωτιά
ρωσία
Δορυφορική εικόνα δείχνει καπνό να αναδύεται από μια αποθήκη της Ozon, καθώς η Ουκρανία επεκτείνει την εκστρατεία επιθέσεων με drones εναντίον ρωσικών εταιρειών ηλεκτρονικού εμπορίου, στο Enem της Αδυγείας, στη Ρωσία, στις 24 Αυγούστου 2026 / Vantor/Handout μέσω REUTERS
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Ασταμάτητες είναι οι αλλεπάλληλες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τις χθεσινές να είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και το ξέσπασμα τεράστιας πυρκαγιάς σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασναντάρ, βορειοανατολικά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφεραν οι αρχές το πρωί.

«Συντρίμμια ουκρανικών drones κατέπεσαν στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Αφίψκι» στη Ρωσία, με αποτέλεσμα «δυστυχώς, δυο άνθρωποι να σκοτωθούν», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

Ακόμα συμπλήρωσε πως εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και υπέστησαν ζημιές 10 σπίτια σε χωριό, στο ένα από τα οποία εκδηλώθηκε επίσης φωτιά.

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.

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