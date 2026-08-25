Ρωσία: Φλόγες και πυκνοί καπνοί σε διυλιστήριο στο Κράσνονταρ, δύο νεκροί – Αντεπίθεση στη Ζαπορίζια με δύο ακόμα θύματα

Ασταμάτητες είναι οι αλλεπάλληλες επιθέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με τις χθεσινές να είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο ανθρώπων και το ξέσπασμα τεράστιας πυρκαγιάς σε διυλιστήριο στην περιφέρεια Κρασναντάρ, βορειοανατολικά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα, όπως ανέφεραν οι αρχές το πρωί.

«Συντρίμμια ουκρανικών drones κατέπεσαν στον χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού Αφίψκι» στη Ρωσία, με αποτέλεσμα «δυστυχώς, δυο άνθρωποι να σκοτωθούν», ενημέρωσε ο περιφερειάρχης Βενιαμίν Καντράτιεφ μέσω Telegram.

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Ακόμα συμπλήρωσε πως εκδηλώθηκε επίσης πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου και υπέστησαν ζημιές 10 σπίτια σε χωριό, στο ένα από τα οποία εκδηλώθηκε επίσης φωτιά.

A drone attack sparked a fire at the Afipsky oil refinery in Russia's Krasnodar region.



The facility is one of the largest refining plants in southern Russia, with an annual processing capacity of 6.25 million metric tons. pic.twitter.com/vp8rLZ4VbV — UNITED24 Media (@United24media) August 25, 2026

Armazéns pertencentes à Ozon, segunda maior varejista online da Rússia, foram atingidos por uma onda de ataques de drones ucranianos.



A empresa informou que suas instalações logísticas nas regiões de Krasnodar, Daguestão, Stavropol e Adiguésia foram atingidas e ficaram em… pic.twitter.com/PYW6jHdk4F — VEJA (@VEJA) August 24, 2026

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν εξαιτίας ρίψης κατευθυνόμενης βόμβας από ρωσικό αεροσκάφος στη Ζαπορίζια, ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ιβάν Φεντόροφ μέσω Telegram.