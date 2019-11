Γαλλία: Τέσσερις τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό 5,4 Ρίχτερ

Η σεισμική δόνηση των 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Γαλλία σημειώθηκε 26 χλμ νοτιοανατολικά του Πριβάς, κοντά στο Τέιγ, σύμφωνα με το κεντρικό σεισμολογικό γραφείο της Γαλλίας, χωρίς να έχουν αναφερθεί ιδιαίτερες ζημιές.

Ο σεισμός έγινε αισθητός στις περιφέρειες Ντρομ και Αρντές, ιδίως στα περίχωρα του Μοντελιμάρ όπου ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση μιας σκαλωσιάς ενώ άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά στο Αρντές «αφού υπέστησαν κρίση πανικού».

Η δόνηση από το σεισμό στη Γαλλία «είχε διάρκεια 5 δευτερολέπτων, όλα άρχισαν να τραντάζονται γύρω μου, τα έπιπλα, οι τοίχοι, σαν ένα αεροπλάνο που συνετρίβη στα 800 μέτρα ή μια τεράστια έκρηξη», περιέγραψε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κεβίν Κουέρ, που κατοικεί στον τέταρτο όροφο μιας πολυκατοικίας στο Μοντελιμάρ. Σύμφωνα με τον ίδιο, «όλοι βγήκαν στον δρόμο μετά τον σεισμό, ο κόσμος φοβήθηκε πολύ, μονολογούσαμε ας τελειώσει γρήγορα».

«Προς το παρόν δεν έχουν καταγραφεί σημαντικές ζημιές στην περιφέρεια» ούτε στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Τρικαστέν, σημειώνεται σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσε η περιφέρεια του Ντρομ όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

M4.9 #earthquake (#séisme) strikes 86 km N of #Nîmes (#France) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UHsz4xKMVl

— EMSC (@LastQuake) 11 Νοεμβρίου 2019