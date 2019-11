Ισχυρός σεισμός στη Γαλλία

Ο σεισμός σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστινούτο ήταν 4,9 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αναθεωρημένη εκτίμηση, καθώς η πρώτη μέτρηση ήταν 5,3 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με το EMSC ο σεισμός στη Γαλλία ήταν επιφανειακός και είχε εστιακό βάθος μόλις 2 χιλιόμετρα.

M4.9 #earthquake (#séisme) strikes 86 km N of #Nîmes (#France) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/UHsz4xKMVl

— EMSC (@LastQuake) November 11, 2019