Βίντεο ντοκουμέντο με τον δράστη που μαχαίρωσε παιδιά σε παιδική χαρά στη Γαλλία κυκλοφορεί στα social media και τον δείχνει να τρέχει να φύγει από το σημείο με το μαχαίρι στα χέρια του ενώ στο βάθος ακούγονται κραυγές.

Σοκ προκάλεσε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (8.6.2023) η είδηση ότι ένας άνδρας σε αμόκ εισέβαλε σε παιδική χαρά στη Γαλλία και μαχαίρωσε παιδιά από 22 μηνών έως 3 ετών.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, οι τραυματίες από την επίθεση είναι 5, εκ των οποίων οι 4 είναι παιδιά. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύονται 2 παιδιά και ένας ενήλικας.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο δράστης είναι ο 32χρονος Abdalmasih H. με καταγωγή από τη Συρία, ο οποίος είχε μπει νόμιμα στη Γαλλία και είχε κάνει αίτηση για άσυλο. Ο 32χρονος συνελήφθη «μετά την άμεση παρέμβαση της αστυνομίας», όπως έγραψε στο Twitter ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Ζεράλντ Νταρμανάν.

This is footage of the man who is alleged to have stabbed 7 people, including multiple children, in Annecy, France. He is thought to be a Syrian ‘refugee’. pic.twitter.com/tlH9KOiyrs

Σύμφωνα με αναφορές, οι άλλοι δύο άνδρες που πλησιάζουν τον 32χρονο, φαίνεται ότι προσπαθούν να τον σταματήσουν.

Όλα έγιναν στις 09:45 (τοπική ώρα) σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, που έκαναν λόγο για έναν άνδρα με τουρμπάνι. Στη γαλλική Εθνοσυνέλευση τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και οι βουλευτές προσευχήθηκαν για τη ζωή των παιδιών.

Επί τόπου βρέθηκε η πρωθυπουργός της Γαλλίας, Ελίζαμπεθ Μπορν, όσο και ο υπουργός Εσωτερικών, ενώ το σχολείο που βρισκόταν μόλις 100 μέτρα μακριά από το σημείο είχε κλείσει και οι Αρχές είχαν επιβάλλει lockdown για την προστασία των μαθητών.

#Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG