Ένας άνδρας σε αμόκ επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε πολλά παιδιά σε παιδική χαρά, στην πόλη Ανεσί της Γαλλίας. Ο δράστης συνελήφθη και η περιοχή είναι αποκλεισμένη για τους πολίτες, καθώς οι Αρχές έσπευσαν στο σημείο.

Σύμφωνα με τη DailyMail, που επικαλείται πληροφορίες του μέσου Le Dauphine της Γαλλίας, ένας αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε ότι ένας άνδρας με τουρμπάνι εισέβαλε στην παιδική χαρά και επιτέθηκε με το μαχαίρι στα παιδιά. Όλα έγιναν στις 09:45 (τοπική ώρα).

Τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, οι 6 εκ των οποίων είναι παιδιά 3 ετών. Από τα 6 παιδιά, τα 3 νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με πληροφορίες της Le Dauphine που επικαλείται τις τοπικές Αρχές και πηγή που γνωρίζει το περιστατικό.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, αφού η Le Dauphine αναφέρει ότι επικρατεί χάος στο τοπικό νοσοκομείο και τα ασθενοφόρα ενώ οι γιατροί τρέχουν για να φροντίσουν τα παιδιά, φτάνοντας στο σημείο να διώχνουν ασθενείς από τα επείγοντα, οι οποίοι δεν χρειάζονται άμεση φροντίδα.

#Update: Just in – Video footage of the helicopter at the park in #Annecy, #France, after allegedly an suspected mass stabbing terror attack injured at least 8 minors between the age of 3-5 years old during a school trip to the park. pic.twitter.com/r21C1V8gxG