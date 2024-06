Γαλλία: Χιλιάδες διαδηλωτές κατά της νίκης της ακροδεξιάς στον πρώτο γύρο των εκλογών – Κυρίαρχο σύνθημα «δεν θα περάσουν»

Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συγκεντρωθεί στην Place de la République, στην καρδιά του Παρισιού, στον απόηχο των αποτελεσμάτων των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία και της νίκης της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης».

Με το σύνθημα «Δεν θα περάσουν», που χρησιμοποιήθηκε κυρίως από τη Γαλλία στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι διαδηλωτές θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την πρωτιά της ακροδεξιάς «Εθνικής Συσπείρωσης», στον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών της 30ης Ιουνίου στη Γαλλία.

Κάποιοι από τους διαδηλωτές κρατούν παλαιστινιακές σημαίες ή σημαίες Pride, ενώ σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα γαλλικά μέσα, σημειώθηκαν επεισόδια.

Επεισόδια στους δρόμους του Παρισιού:

Oι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στη Λυών, στην Place des Terreaux, πριν συνεχίσουν την πορεία τους στο κέντρο της πόλης, όπου ξέσπασαν συγκρούσεις.

🚨FRANCE – Lyon: Anti democracy protesters take to the streets, setting fire to benches.



It’s worth mentioning … If you refuse to accept the will of the people, YOU are the ones with the problem🔥



pic.twitter.com/fcFOpQM2jC