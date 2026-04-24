Γαλλικά ΜΜΕ για την επίσκεψη Μακρόν: «Παρίσι και Αθήνα θα μιλήσουν με μια φωνή σε μια Μεσόγειο υπό ένταση»

Η ενίσχυση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, αλλά και συνολικά οι διμερείς σχέσεις, βρίσκονται στο επίκεντρο των γαλλικών μέσων ενημέρωσης ενόψει της άφιξης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα και των επαφών του με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε δημοσίευμά του, το Europe1 υπογραμμίζει ότι στο επίκεντρο των συνομιλιών του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν με τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθούν τα εξοπλιστικά προγράμματα και ειδικότερα η προοπτική συμφωνιών για υποβρύχια, με τη Naval Group να εμφανίζεται ως βασικός διεκδικητής για την πώληση τεσσάρων Barracuda στην Ελλάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μετά την Κύπρο, ο Μακρόν μεταβαίνει στην Αθήνα για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας», σημειώνεται χαρακτηριστικά, με το δημοσίευμα να επισημαίνει ότι Παρίσι και Αθήνα επιδιώκουν «να μιλήσουν με μία φωνή σε μια Μεσόγειο υπό ένταση». Στο ίδιο πλαίσιο, αναδεικνύεται ως κεντρικός στόχος «η σταθεροποίηση της περιοχής και η διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και άλλα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία εστιάζουν στην ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Ελλάδας–Γαλλίας, ιδίως στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Η ιστοσελίδα του τηλεοπτικού σταθμού TF1, σε δημοσίευμα με τίτλο «Τι θα κάνει, Παρασκευή και Σάββατο, ο Μακρόν στην Ελλάδα;», επισημαίνει ότι η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία «σε ένα περιβάλλον αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας» και αναμένεται να αποτελέσει ευκαιρία για την επικύρωση της ανανέωσης της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας του 2021.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, όπως μεταφέρει το TF1, η επίσκεψη «θα αναδείξει τους ιστορικούς δεσμούς» μεταξύ των δύο χωρών, αλλά και «την κοινή προσήλωσή τους στις ευρωπαϊκές αξίες και τη στενή συνεργασία σε όλους τους τομείς, ιδίως σε άμυνα, οικονομία και πολιτισμό». Παράλληλα, τονίζεται ότι η συμφωνία αναμένεται να ανανεώνεται πλέον «σιωπηρά», επιβεβαιώνοντας τη σταθερότητα της διμερούς σχέσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ελληνικές προτεραιότητες, με διπλωματικές πηγές να επισημαίνουν ότι η Αθήνα επιδιώκει περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία και η καινοτομία. Ωστόσο, ως «απόλυτη προτεραιότητα» προβάλλεται η ναυτιλιακή ασφάλεια, με έμφαση στα Στενά του Ορμούζ, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων.

Παράλληλα, τα γαλλικά μέσα αναδεικνύουν και τη σύγκλιση Αθήνας και Παρισιού στο ζήτημα της ρύθμισης της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους. Όπως σημειώνεται, Ελλάδα και Γαλλία συγκαταλέγονται μεταξύ των πρώτων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προωθούν σχετικές πρωτοβουλίες και βρίσκονται στην αιχμή της διαμόρφωσης ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου.

Στο ίδιο πλαίσιο, δημοσιεύματα των CNEWS και Le Télégramme υπογραμμίζουν ότι η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου στην Αθήνα έχει «ιδιαίτερη σημασία» για την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, ενώ αποτυπώνουν την ευρύτερη στόχευση για εμβάθυνση των διμερών σχέσεων σε πολλαπλά επίπεδα.