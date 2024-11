Γάζα: Δεκάδες νεκροί και τραυματίες από ισραηλινή επίθεση σε πολυώροφο κτίριο στη Μπέιτ Λαχία

Ένα πολυώροφο κτίριο χτύπησε το πρωί της Κυριακής (17.11.2024) το Ισραήλ στη Μπέιτ Λαχία, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας με συνέπεια δεκάδες Παλαιστίνιοι να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν.

Από το χτύπημα του Ισραήλ στο πολυώροφο κτίριο στη Λωρίδα της Γάζας υπάρχουν πολλά θύματα χωρίς να είναι ακριβής ο αριθμός τους. Η παλαιστινιακή πολιτική προστασία επεσήμανε ότι περίπου 70 άνθρωποι διέμεναν στο κτήριο.Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει τη συγκεκριμένη επίθεση.

Πλάνα που έχουν ανέβει στα social media δείχνουν παιδιά και οικογένειες να ουρλιάζουν και να προσπαθούν να βγουν από το κτίριο που έχει καταστραφεί.

Στις αρχές του προηγούμενου μήνα ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε μεγάλης κλίμακας χερσαίες επιχειρήσεις στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα και κυρίως στη Μπέιτ Λαχία, τη Μπέιτ Χανούν και τη Τζαμπάλια, τον μεγαλύτερο από τους οκτώ ιστορικούς προσφυγικούς καταυλισμούς της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο, όπως δηλώνει, να εμποδίσει τους μαχητές της Χαμάς να ανασυνταχθούν και να εξαπολύσουν επιθέσεις.

Fifteen Palestinians were killed after an Israeli airstrike targeted the Abdul Aati family home, which was sheltering residents and displaced people in Beit Lahia, northern Gaza.



