Το σπίτι του ηγέτη της Χαμάς Γιαχγιά Σινγουάρ και του αδερφού του βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ το πρωί της Κυριακής (16.05.2021), της πιο αιματοβαμμένης μέρας μιας εβδομάδας κόλαση στη Γάζα.

Μόνο σήμερα από τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα έχουν σκοτωθεί 40 Παλαιστίνιοι. Ο ισραηλινός στρατός ισχυρίζεται σε ανακοίνωσή του ότι έπληξε από αέρος το σπίτι του επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς και του αδερφού του στη Χαν Γιουνίς.

Σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ, πάντως, ο Γιαχγιά Σινγουάρ είναι ζωντανός.

Ο στρατός “επιτέθηκε στην οικία του Γιαχία Σίνουαρ και του αδελφού του, ενός τρομοκράτη”, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός στο Twitter, όπου δημοσίευσε και βίντεο στο οποίο φαίνεται ένα κατεστραμμένο σπίτι μέσα σε ένα σύννεφο σκόνης.

Video reportedly showing the targeting of Yahya Sinwar’s House In Khan Younis. pic.twitter.com/pTxpLzMyQV May 15, 2021

The Israeli Defense Forces (IDF) carried out airstrikes on the homes of #Hamas Political Bureau chairman #YahyaSinwar and his brother in #Gaza, on Sunday morning, according to an #IDF statement.#Israel pic.twitter.com/wLTi6ZQBqN — Ruptly (@Ruptly) May 16, 2021

The Telegram account of @YediotAhronot has posted this video which it says shows the strike on the office of #Hamas' leader in #Gaza Yahya Sinwar. pic.twitter.com/i4I7dk7L1D — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) May 15, 2021

Ματωμένη Κυριακή

Περισσότεροι από 40 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν μόνο σήμερα Κυριακή σε αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ εναντίον της Λωρίδας της Γάζας, αναφέρουν οι παλαιστινιακέ αρχές, με αποτέλεσμα ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στον παλαιστινιακό θύλακα από την περασμένη Δευτέρα να ανέρχεται πλέον σε 188.

Σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας στη Γάζα, 55 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών.

Τουλάχιστον 8 παιδιά σκοτώθηκαν μόνο σήμερα στις αεροπορικές επιδρομές σε μια συνοικία στην πόλη της Γάζας, όπου έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι. Είναι ο βαρύτερος ημερήσιος απολογισμός από την περασμένη Δευτέρα.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, 1.230 Παλαιστίνιοι έχουν τραυματιστεί από την αρχή του νέου κύκλου βίας μεταξύ του ισραηλινού στρατού και των παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα, μεταξύ αυτών η Χαμάς, που ελέγχει τον θύλακα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων.

Τις τελευταίες 24 ώρες, ο ισραηλινός στρατός στοχοθέτησε στη Γάζα 90 θέσεις της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ, όπως έκανε γνωστό, έπειτα από «βροχή» ρουκετών στο ισραηλινό έδαφος.

Στο Ισραήλ, 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών ένα παιδί κι ένας στρατιώτης, έχουν σκοτωθεί έπειτα από ρίψεις ρουκετών από τη Γάζα, ενώ 282 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.

Τους παρέσυρε αυτοκίνητο

Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, όταν παρασύρθηκαν από ένα όχημα, σε μια επίθεση εναντίον ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με αυτοκίνητο» στη συνοικία Σεϊχ Τζαρά, στην Ανατολική Ιερουσαλήμ», ανέφερε η ισραηλινή αστυνομία, την ώρα που διασώστες κάνουν λόγο για συνολικά επτά τραυματίες.

Η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως «εξουδετέρωσε» τον δράστη χωρίς να διευκρινίσει την ταυτότητά του, ούτε εάν έχει σκοτωθεί ή τραυματιστεί.

Ισχυρή αστυνομική δύναμη έχει αναπτυχθεί στην συνοικία της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, η οποία αποτέλεσε θέατρο διαδηλώσεων και συγκρούσεων μεταξύ των δυνάμεων επιβολής του νόμου και Παλαιστινίων, που αντιτίθετο στην πιθανή έξωση οικογενειών.

Γκουτέρες: Σταματήστε!

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή πρέπει να «σταματήσουν αμέσως», διότι κινδυνεύουν να «πυροδοτήσουν μια ανεξέλεγκτη κρίση ασφαλείας και ανθρωπιστική» στην περιοχή, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ανοίγοντας την έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Το αιματοκύλισμα συνεχίστηκε σήμερα. Αυτός ο παράλογος κύκλος αιματοχυσίας, τρόμου και καταστροφής πρέπει να σταματήσει αμέσως», σημείωσε, κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεδιάσκεψης, με τη συμμετοχή πολλών υπουργών.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, μια δήλωση του Συμβουλίου αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης παράλληλα, όμως η στήριξη σε ένα κείμενο από τις ΗΠΑ, που το αρνούνται εδώ και μία εβδομάδα, παρέμενε αβέβαιη σήμερα το πρωί.

«Οι συγκρούσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως. Οι ρουκέτες και οι όλμοι από τη μία πλευρά και οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί και τα πλήγματα του πυροβολικού από την άλλη πρέπει να σταματήσουν», είπε, επιπλέον, ο Αντόνιο Γκουτέρες.

«Οι συγκρούσεις κινδυνεύουν να οδηγήσουν τους Ισραηλινούς και τους Παλαιστινίους σε ένα σπιράλ βίας με καταστροφικές συνέπειες για τις δύο κοινότητες και για ολόκληρη την περιοχή», συνέχισε.

Η βία μπορεί «να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη κρίση ασφαλείας και ανθρωπιστική και να ενθαρρύνει επιπλέον τον εξτρεμισμό, όχι μονάχα στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη και στο Ισραήλ, αλλά στο σύνολο της περιοχής», τόνισε.

Είπε, επίσης, ότι τα Ηνωμένα Έθνη «δεσμεύουν ενεργά όλες τις πλευρές προς μια άμεση εκεχειρία» και τους ζητούν να «επιτρέψουν τις μεσολαβητικές προσπάθειες να ενταθούν και να επιτύχουν».