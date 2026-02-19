Κόσμος

Γάζα: Πέντε χώρες θα στείλουν στρατό στη Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας

Οι χώρες είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία
Λωρίδα της Γάζας
Λωρίδα της Γάζας / REUTERS / Dawoud Abu Alkas

Πέντε χώρες έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατό στη διεθνή δύναμη ασφαλείας για τη Γάζα, δήλωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Ο υποστράτηγος των ΗΠΑ έχει οριστεί διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης για τη Γάζα, κατά τη συνεδρίαση του νεοσύστατου «Συμβουλίου Ειρήνης» και αναφέρθηκε στις χώρες που θα στείλουν στρατό.

«Οι πρώτες πέντε χώρες που έχουν δεσμευτεί να στείλουν στρατεύματα στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) είναι η Ινδονησία, το Μαρόκο, το Καζακστάν, το Κόσοβο και η Αλβανία. Δύο χώρες έχουν δεσμευτεί να εκπαιδεύσουν την αστυνομία – η Αίγυπτος και η Ιορδανία», δήλωσε ο Τζέφερς.

Ο ίδιος είπε επίσης ότι η αποστολή της ISF θα ξεκινήσει με την ανάπτυξη μελών της στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου θα εκπαιδεύσουν την τοπική αστυνομία και θα επεκταθούν σταδιακά ανά τομέα.

Το μακροπρόθεσμο σχέδιο είναι η ανάπτυξη 20.000 μελών της ISF και η εκπαίδευση 12.000 αστυνομικών, συμπλήρωσε ο Αμερικανός υποστράτηγος.

