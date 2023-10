Λύγισε ανταποκριτής του BBC, που έκανε ρεπορτάζ σε νοσοκομείο στη Γάζα για τους τραυματίες που νοσηλεύονται εκεί μετά το ξέσπασμα του πολέμου ανάμεσα στη Χαμάς και το Ισραήλ.

Ο ανταποκριτής του BBC μαζί με τον καμεραμάν του βρετανικού δικτύου έκαναν ρεπορτάζ στους διαδρόμους νοσοκομείου στη Γάζα, όπου νοσηλεύονται τραυματίες από τον πόλεμο ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Οι εικόνες στο νοσοκομείο της Γάζας ήταν γροθιά στο στομάχι. Μικρά παιδιά έκλαιγαν περιμένοντας βοήθεια, τραυματίες ήταν στο πάτωμα, πιο πέρα σοροί μέσα σε λευκούς σάκους και οι συγγενείς τους να θρηνούν τους νεκρούς τους.

Ο ανταποκριτής του BBC περιέγραφε την κατάσταση που επικρατούσε εκεί με τον πιο σοκαριστικό, αλλά αληθινό τρόπο.

«Οι τραυματίες φωνάζουν για βοήθεια, ποτέ δεν θα μπορέσεις να ξεχάσεις αυτούς τους ήχους», έλεγε ο ανταποκριτής του BBC.

BBC team reporting from Gaza find dozens of neighbours & friends among the injured & dead in Al-Shifa Hospital. Exceptional reporting – at a huge personal cost – from @adnanelbursh @Rushdibbc & many others in Gaza. pic.twitter.com/eGZkmghQAx