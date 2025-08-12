Κόσμος

Γάζα: Το Ισραήλ αρνείται «γενικευμένο υποσιτισμό» – ΟΗΕ και διεθνείς οργανισμοί μιλούν για κίνδυνο μαζικού λιμού

Σύγκρουση ανακοινώσεων για την ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα – Σοκαριστικά στοιχεία από ΠΟΥ και WFP
Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας
Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας / REUTERS / Hatem Khaled

Μια υπηρεσία του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, η COGAT, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα έκθεση υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Γάζα, παρά τις εκτιμήσεις του ΟΗΕ και πολυάριθμων διεθνών οργανισμών που προειδοποιούν για τον κίνδυνο μαζικού λιμού.

Η COGAT, υπηρεσία του Ισραήλ υπεύθυνη για τον συντονισμό της βοήθειας στην Γάζα, αναφέρει ότι πραγματοποίησε «ενδελεχή αξιολόγηση» των στοιχείων της Χαμάς για θανάτους από υποσιτισμό, διαπιστώνοντας «σημαντικές αποκλίσεις» και υποστηρίζοντας πως πολλοί θάνατοι συνδέονται με προϋπάρχουσες ασθένειες.

Η κυβέρνηση της Χαμάς αντέδρασε, κατηγορώντας το Ισραήλ για «συστηματική λιμοκτονία» του πληθυσμού και «απελπισμένη προσπάθεια συγκάλυψης διεθνώς καταγεγραμμένου εγκλήματος».

Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας
Παλαιστίνιοι σπεύδουν να συλλέξουν προμήθειες βοήθειας από φορτηγά που εισήλθαν μέσω του Ισραήλ, στο Χαν Γιούνις, νότια της Γάζας / REUTERS / Hatem Khaled

Από την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ έχει επιβάλει πολιορκία σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας, με πλήρη ανθρωπιστικό αποκλεισμό από τον Μάρτιο που χαλάρωσε μερικώς τον Μάιο και ξανά στα τέλη Ιουλίου.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 148 άνθρωποι έχουν πεθάνει από υποσιτισμό φέτος, ενώ σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο — ο υψηλότερος μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί. Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων προειδοποιεί ότι «πάνω από το ένα τρίτο του πληθυσμού δεν τρώει για πολλές συνεχόμενες ημέρες» και ότι πάνω από 300.000 παιδιά κινδυνεύουν σοβαρά.

Για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα, «ο υποσιτισμός στη Γάζα είναι πραγματικότητα, εξελίσσεται ραγδαία και πλήττει ολόκληρο τον πληθυσμό», συμπεριλαμβανομένης της μεσαίας τάξης.

