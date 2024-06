Γενέθλια για τον πρίγκιπα Γουίλιαμ: Η φωτογραφία της Κέιτ Μίντλετον με τα παιδιά τους και οι ευχές του Καρόλου

Τα γενέθλιά του έχει σήμερα ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και τα παιδιά του και η Κέιτ Μίντλετον του ευχήθηκαν με μία τρυφερή και ανέμελη φωτογραφία.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας Γουίλιαμ γίνεται σήμερα (21.06.2024) 42 ετών και τα τρία του παιδιά, Τζορτζ, Σάρλοτ και Λούις, καθώς και η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον του ευχήθηκαν μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram που διατηρεί το πριγκιπικό ζευγάρι.

Το διασκεδαστικό πορτρέτο δείχνει τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου να πηδάει ενθουσιασμένος στον αέρα μαζί με τα τρία του παιδιά. Και οι τέσσερις κρατιούνται από το χέρι δημιουργώντας μία «αλυσίδα» ενώ πηδούν από έναν αμμόλοφο.

«Χρόνια πολλά μπαμπά, όλοι σε αγαπάμε τόσο πολύ!», γράφει η λεζάντα, την οποία υπογράφει η σύζυγός του, Κέιτ Μίντλετον.

Μπαμπάς και παιδιά έχουν φωτογραφηθεί σε μία άκρως διασκεδαστική και ανέμελη στιγμή και δείχνουν πολύ χαρούμενοι.

Τα φετινά γενέθλια του πρίγκιπα Χάρι επισκιάζονται από τον καρκίνο του πατέρα του βασιλιά Κάρολο και της συζύγου του Κέιτ Μίντλετον.

Λίγη ώρα νωρίτερα, τις ευχές του για τα γενέθλια του γιου του είχε στείλει και ο βασιλιάς Κάρολος με μία ασπρόμαυρη φωτογραφία όπου τον δείχνει να κρατά στην αγκαλιά του τον μικρό πρίγκιπα Γουίλιαμ.

