Γεννημένη στις 29 Φεβρουαρίου: «Είμαι 28 ετών, αλλά έχω γιορτάσει μόνο επτά γενέθλια»

Σε ένα δίσεκτο έτος, πώς είναι να να γιορτάζεις τα γενέθλιά σου κάθε τέσσερα χρόνια; Όσοι δηλαδή έχουν γεννηθεί στις 29 Φεβρουαρίου – το 2024 είναι δίσκετο έτος, δηλαδή προσμετράται μία παραπάνω ημέρα- φαίνεται πως το διασκεδάζουν γιατί νιώθουν ιδιαίτερα ξεχωριστοί.

Η Julia Alsop για παράδειγμα, θα σβήσει φέτος επτά κεράκια στην τούρτα των γενεθλίων της – αν και θα κλείσει τα 28!

Όταν ανακοινώνει ότι θα γιορτάσει τα έβδομα γενέθλιά της το 2024, όλοι την κοιτάζουν με απορία. Η Τζούλια, φοιτήτρια ιατρικής από το Warwickshire, γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου και είναι όπως και τα δίσεκτα… μωρά, σπάνια. Υπάρχει περίπου μία στις 1.461 πιθανότητες να γεννηθεί κάποιος στις 29 Φεβρουαρίου.

Η Τζούλια λατρεύει το γεγονός ότι τα γενέθλιά της είναι διαφορετικά και φέτος ανυπομονεί να ανοίξει τις ευχητήριες κάρτες της για τα έβδομα γενέθλιά της την πραγματική μεγάλη μέρα.

Ωστόσο μπορεί να υπάρξουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στο να είσαι γεννημένος στις 29 Φλεβάρη, δηλώνει στο BBC η Julia.

Όταν, για παράδειγμα, έκλεισε ένα νέο συμβόλαιο τηλεφώνου, απέτυχε στον πιστωτικό έλεγχο επειδή η 29η Φεβρουαρίου δεν εμφανιζόταν ως ημερομηνία στο σύστημα. Λέει ότι αυτό ήταν «πραγματικά απογοητευτικό». «Το έκαναν να φαίνεται σαν να μην υπήρχαν τα γενέθλιά μου».

«Μερικές φορές οι ηλεκτρονικές φόρμες αναγράφουν μόνο 28 ημέρες για τον Φεβρουάριο», λέει η Jane Atkin, δασκάλα δημοτικού σχολείου από το Λονδίνο. Φέτος κλείνει τα 15 (ή τα 60) της χρόνια.. «Αρκετά συχνά πρέπει να βάζω την 28η Φεβρουαρίου ως ημερομηνία γέννησης, πράγμα που με ενοχλεί, επειδή δεν είναι η πραγματική ημερομηνία γέννησής μου», λέει για τις προβληματικές φόρμες dropdown.

Αλλά αισθάνεται ξεχωριστή επειδή είναι τόσο ασυνήθιστο, λέει η Jane.

Η συγγραφέας Patience Agbabi έχει γράψει μια σειρά παιδικών βιβλίων για ένα νεαρό που γεννήθηκε στις 29 Φεβρουαρίου που έχει το ιδιαίτερο χάρισμα να μπορεί να κάνει άλματα στο χρόνο.

Meet the primary school teacher celebrating both a 15th and 60th birthday today. 🎉https://t.co/Bui0X9tRfI