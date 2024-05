Γερμανία: Drone με τη σημαία της Ρωσίας πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από την Bundestag

Αναστάτωση προκλήθηκε στο κτίριο του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου της Γερμανίας (Bundestag), καθώς ένα drone από το οποίο κρεμόταν η ρωσική σημαία πέταξε για λίγα λεπτά πάνω από αυτό.

Ο ιδιοκτήτης του, Ουκρανός, φανατικός υποστηρικτής του Βλαντίμιρ Πούτιν, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για προπαγάνδα υπέρ της Ρωσίας, ωστόσο δεν δίστασε να σηκώσει drone με τη ρωσική σημαία πάνω από τη Bundestag.

Όπως αναφέρουν οι εφημερίδες Tagesspiegel, Bild και Maerkischer Allgemeine, o Ιβάν Τ., 41 ετών, έστειλε το drone με τη ρωσική σημαία την 9η Μαΐου, ημέρα κατά την οποία τιμάται η νίκη των συμμαχικών δυνάμεων επί της ναζιστικής Γερμανίας, βιντεοσκοπούσε μάλιστα τον εαυτό του καθώς γελούσε και συνομιλούσε με περαστικούς, κάποιοι εκ των οποίων παρατηρούσαν ότι πρόκειται για «προκλητική» ενέργεια.

Λίγα λεπτά αργότερα, ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Bundestag, οι οποίοι κατέσχεσαν το drone, ρωσικές σημαίες και κορδέλες του Τάγματος του Αγίου Γεωργίου.

Όπως διαπιστώθηκε, ο ίδιος, ο οποίος κατάγεται από την Οδησσό και έφθασε στην Γερμανία το καλοκαίρι του 2022, έχει στόχο να καταδείξει ότι υπάρχουν πολλοί Ουκρανοί οι οποίοι βλέπουν τους εαυτούς τους ως μέρος του «μεγάλου ρωσικού έθνους» και υποστηρίζουν τις ενέργειες της Μόσχας στην Ουκρανία.

