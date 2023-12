Άνοιξε και πάλι από σήμερα (3.12.2023) το αεροδρόμιο του Μονάχου στη Γερμανία, που έκλεισε χθες μετά από τη σφοδρή χιονόπτωση που χτύπησε την πόλη.

Οι πτήσεις επαναλαμβάνονται από σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Μονάχου μετά την αναστολή τους χθες Σάββατο λόγω της σφοδρής χιονόπτωσης που προκάλεσε χάος στη Βαυαρία.

Το σιδηροδρομικό δίκτυο πάντως, παραμένει κλειστό, καθώς η χιονόπτωση κάλυψε τα πάντα σε όλες τις γραμμές των τρένων. Μάλιστα αναμένεται να παραμείνει εκτός λειτουργίας τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα.

«Οι πτήσεις ξεκίνησαν ξανά από τις 6:00 π.μ τοπική ώρα» παρότι «αναμένονται διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία», έγραψε στην ιστοσελίδα του το αεροδρόμιο του Μονάχου, το δεύτερο μεγαλύτερο στη Γερμανία μετά από αυτό της Φρανκφούρτης.

«Συνιστούμε λοιπόν στους ταξιδιώτες που πετούν σήμερα να επικοινωνήσουν με την αεροπορική τους εταιρεία αρκετά νωρίς για την κατάσταση της πτήσης τους πριν πάνε στο αεροδρόμιο», πρόσθεσε.

