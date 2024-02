Ακινητοποιημένα τα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία, λόγω απεργίας της συνδικαλιστικής οργάνωσης Ver.di. Απεργία πραγματοποιούν ακόμη οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, όπου δεν πραγματοποιούνται πτήσεις.

Χειρόφρενο ανέβασαν από τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής 2 Φεβρουαρίου τα τοπικά μαζικά μέσα μεταφοράς σε περισσότερες από 80 πόλεις της Γερμανίας, λόγω της απεργίας που έχει προκηρύξει η συνδικαλιστική οργάνωση Ver.di, στο περιθώριο των συλλογικών διαπραγματεύσεων με τους εργοδότες.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία, στο μετρό και στο τραμ σε 15 από τα 16 κρατίδια (εκτός Βαυαρίας, όπου η συλλογική σύμβαση ήταν μεγαλύτερης διάρκειας και βρίσκεται ακόμη σε ισχύ) διεκδικούν μεταξύ άλλων αυξήσεις 2,80 ευρώ/ώρα στις αποδοχές, μεγαλύτερα διαστήματα ανάπαυσης και περισσότερες ημέρες διακοπών.

Εργαζόμενοι και μαθητές έπρεπε σήμερα να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης, ενώ εκτάκτως επιτράπηκε η τηλεργασία και η παρακολούθηση των μαθημάτων μέσω διαδικτύου.

Η διάρκεια των κινητοποιήσεων και τα αιτήματα διαφέρουν σε κάθε κρατίδιο, όπου τα συνδικάτα διαπραγματεύονται με τις τοπικές κυβερνήσεις. Σφοδρότερα πάντως πλήττεται η Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία, κρατίδιο στο οποίο εργάζεται το ένα τρίτο των συνολικά 90.000 απασχολούμενων στον κλάδο.

Δείτε βίντεο του Reuters:

Bus and tram stations across Germany came to a halt, disrupting millions of commuters and travelers, as 90,000 public transport workers were called out on strike to press for improved working conditions https://t.co/H56k6vjU0S pic.twitter.com/leuVxTSsnS