Τα σύγχρονα και αξιόπιστα άρματα μάχης Leopard 2 ζητούσε από τη Γερμανία αλλά και τους άλλους συμμάχους η Ουκρανία, για να αντιμετωπίσει την ρωσική εισβολή και να ανακτήσει τα εδάφη που κατέλαβε μετά την 24η Φεβρουαρίου του 2022 – ή από το 2014, που προσαρτήθηκε στη Ρωσία η Κριμαία – οι δυνάμεις κατοχής.

Ωστόσο, ενώ πολλές χώρες – έχοντας εξασφαλίσει την συγκατάθεση του Βερολίνου – έσπευσαν να δηλώσουν ότι θα παράσχουν τα Leopard 2, φαίνεται πως η Γερμανία αποφάσισε να στείλει στο Κίεβο τα προηγούμενης γενιάς άρματα μάχης Leopard 1.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το περιοδικό Business Insider, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση έδωσε το «πράσινο φως» για την εξαγωγή 187 αρμάτων μάχης Leopard 1 στην Ουκρανία.

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα, τα άρματα θα προέλθουν από την αμυντική βιομηχανία – 88 από την Rheinmetall και 99 από τον όμιλο FGG, η χρηματοδότηση για την επισκευή τους ωστόσο δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί, ζήτημα που αναμένεται να διευθετηθεί τις επόμενες εβδομάδες.

Η παράδοση των Leopard 1 θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο έως τα μέσα του έτους, διευκρινίζεται, καθώς μέχρι τότε θα διαρκέσουν οι απαραίτητες επισκευές.

