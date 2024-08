Γερμανία: Δολοφόνησαν άνδρα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης

Τη ζωή του από πυροβολισμούς έχασε ένας άνδρας αργά το βράδυ της Τρίτης (20.08.2024) στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Φρανκφούρτης στη Γερμανία.

Σύμφωνα με τα έχουν γίνει γνωστά ο φόνος σημειώθηκε γύρω στις 21.00 μπροστά σε σιδηροτροχιές του σταθμού της Φρανκφούρτης με τον δράστη να προσπαθεί να διαφύγει, αλλά συνελήφθη από αστυνομικούς μερικά μέτρα από τον τόπο του εγκλήματος.

Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία και θα προσαχθεί ενώπιον δικαστή αργότερα σήμερα το πρωί, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Breaking news : An accident of shooting happened in Frankfurt central station at 9:15 pm today.@dwnews pic.twitter.com/uTVfh9HSCO