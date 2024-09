Γερμανία: Παραιτήθηκε η ηγεσία των Πρασίνων – Ποιοι οι πιθανοί διάδοχοι

Την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα, Τετάρτη (25.09.24) το προεδρείο των Πρασίνων, στη Γερμανία, όπως ανακοίνωσαν οι απερχόμενοι πλέον συμπρόεδροι Ρικάρντα Λανγκ και Όμιντ Νουριπούρ, έπειτα από το καταστροφικό αποτέλεσμα των εκλογών στο Βρανδεμβούργο.

«Είναι καιρός για νέα χέρια», δήλωσαν στην παραίτησή τους οι δύο πολιτικοί και παρέπεμψαν στο συνέδριο του Νοεμβρίου για την εκλογή νέας ηγεσίας στους Πράσινους.

Ο κ. Νουριπούρ αιτιολόγησε την απόφαση της ηγεσίας αναφερόμενος στο καταστροφικό αποτέλεσμα στις εκλογές του Βρανδεμβούργου, όπου οι Πράσινοι έμειναν εκτός κοινοβουλίου. Το ίδιο συνέβη στις αρχές του μήνα και στην Θουριγγία.

Οι Πράσινοι βρίσκονται «στην χειρότερη κρίση της τελευταίας δεκαετίας» τους, τόνισε ο ίδιος. Στις δημοσκοπήσεις, το κόμμα περιορίζεται για πρώτη φορά σε μονοψήφια ποσοστά έπειτα από επτά χρόνια.

The leadership of the Green party in Germany will resign, after disappointing results in recent state elections and falling support in polls at the national level. Ricarda Lang and Omid Nouripour say it’s time for a fresh start. https://t.co/3nsgoaKXAZ