Γερμανία, Σουηδία και Νορβηγία στέλνουν στρατό στη Γροιλανδία: Καταδικάζει τις βλέψεις Τραμπ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η Γερμανία θα στείλει στρατιωτική δύναμη στη Γροιλανδία εντός της εβδομάδας σύμφωνα με τη Bild, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που θέλει να την εντάξει στις ΗΠΑ

Οι πρώτοι Γερμανοί στρατιωτικοί ενδέχεται να φθάσουν στη Γροιλανδία αύριο Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, όπως γράφει το δημοσίευμα της Bild η οποία επικαλείται κυβερνητικές και κοινοβουλευτικές πηγές στο Βερολίνο ως απάντηση στα λεγόμενα του Ντόναλντ Τραμπ για αυτό το αυτόνομο έδαφος που ανήκει στη Δανία.

Νωρίτερα σήμερα, η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν πως θα στείλουν στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας. Η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει δυνάμεις στο πλαίσιο στρατιωτικών ασκήσεων στη Γροιλανδία.

Μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, την οποία ορέγεται ο Ντόναλντ Τραμπ και όπου η Δανία ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία της, είναι «απίθανη», εκτίμησε σήμερα ο Δανός υπουργός Άμυνας, Τρολς Λουντ Πούλσεν.

«Είναι μια πολύ υποθετική ερώτηση. Θεωρώ ότι είναι απίθανο μια χώρα του ΝΑΤΟ να επιτεθεί σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ», είπε ο υπουργός απαντώντας σε ερώτηση για τυχόν επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Γροιλανδία.

Στο μεταξύ η Κοπεγχάγη ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει «από σήμερα» στρατιωτικές δυνάμεις στο πλαίσιο ασκήσεων στη Γροιλανδία, κάτι που μεταφράζεται σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία «σε αεροσκάφη, πολεμικά πλοία και στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ».

Η Σουηδία και η Νορβηγία ανακοίνωσαν ότι στέλνουν αξιωματικούς στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας.

«Πολλοί εταίροι και σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ θα μεταβούν στη Γροιλανδία, είτε απόψε, είτε τις επόμενες ημέρες», διευκρίνισε ο υπουργός Άμυνας, αναφέροντας ότι επαφίεται σε κάθε χώρα να ανακοινώσει τι θα πράξει.

Καταδικάζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις βλέψεις Τραμπ

Οι ηγέτες των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να παράσχουν «πραγματική και χειροπιαστή» στήριξη στη Γροιλανδία και τη Δανία, καταδικάζοντας τις βλέψεις των ΗΠΑ.

«Οι ανακοινώσεις που κάνει η κυβέρνηση Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία συνιστούν κατάφωρη πρόκληση στο διεθνές δίκαιο, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα ενός συμμάχου στο ΝΑΤΟ» αναφέρουν στην κοινή ανακοίνωσή τους οι επικεφαλής των πολιτικών ομάδων της αριστεράς, του κέντρου και της δεξιάς.

«Η ασφάλεια της Αρκτικής είναι στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε δεσμευτεί σταθερά να τη διαφυλάξουμε», πρόσθεσαν, καταδικάζοντας «ανεπιφύλακτα» τις δηλώσεις της αμερικανικής κυβέρνησης.

«Κάθε εξωτερική απόπειρα μεταβολής του στάτους κβο είναι απαράδεκτη», τόνισαν τα κόμματα.