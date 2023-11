Σε εξέλιξη βρίσκεται το θρίλερ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, με τον ένοπλο πατέρα που κρατά όμηρο το παιδί του από το βράδυ του Σαββάτου (4.11.2023). Σύμφωνα με τα γερμανικά ΜΜΕ, είναι ένας 35χρονος με καταγωγή από την Τουρκία.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την περιοχή γύρω από το αεροδρόμιο του Αμβούργου και διαπραγματεύονται με τον ένοπλο, προσπαθώντας να τον πείσουν να παραδοθεί και να παραδόσει το παιδί που κρατά όμηρο.

Όπως αναφέρει η Bild, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και μετά τις 07:00 το πρωί ενώ το αεροδρόμιο έχει εκκενωθεί πλήρως. Επηρεάστηκαν περίπου 3.200 επιβάτες από το περιστατικό ενώ η εναέρια κυκλοφορία διακόπηκε εντελώς.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο ένοπλος εισέβαλε με το αυτοκίνητό του το Σάββατο το βράδυ στο αεροδρόμιο του Αμβούργου, έσπασε την μπάρα στην πύλη και μπούκαρε στην πίστα, πυροβολώντας στον αέρα και πετώντας δύο μολότοφ.

Ο ένοπλος ακινητοποίησε το όχημα κοντά σε αεροσκάφος των τουρκικών αερογραμμών (THY). Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι κρατά όμηρο στο αυτοκίνητο την 4χρονη κόρη του. Η μητέρα είχε τηλεφωνήσει νωρίτερα στην αστυνομία, καταγγέλλοντας απαγωγή του παιδιού.

