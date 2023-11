Συναγερμός σήμανε το βράδυ του Σαββάτου (4/11) στη Γερμανία και στο αεροδρόμιο του Αμβούργου καθώς ένας άνδρας έσπασε με το όχημά του την πύλη του αεροδρομίου και μπήκε σε αυτό.

Ο ένοπλος άνδρας διέρρηξε μια πύλη με το όχημά του και πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, δήλωσε εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής αστυνομίας του Αμβούργου το βράδυ του Σαββάτου.

Η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο του Αμβούργου διακόπηκε αμέσως, έκλεισαν οι τερματικοί σταθμοί και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις άρχισαν να κάνουν έρευνες για τον εντοπισμό του ενόπλου, ενώ ελικόπτερα της αστυνομίας σηκώθηκαν στον αέρα.

