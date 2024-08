Γερμανία: Τουλάχιστον 3 νεκροί και 9 τραυματίες από την επίθεση με μαχαίρι στο φεστιβάλ του Σόλινγκεν

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν σοβαρά στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον διερχόμενων στο Φεστιβάλ του Σόλινγκεν, στη Βόρεια Ρηνανία – Βεστφαλία στη Γερμανία.

Ο δράστης του μακελειού στο φεστιβάλ του Σόλινγκεν στη Γερμανία, με «αραβικά χαρακτηριστικά», σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλέστηκε η εφημερίδα Bild, διαφεύγει τη σύλληψη ως τώρα· βρίσκεται σε εξέλιξη ευρείας κλίμακας επιχείρηση της αστυνομίας στην περιοχή.

Στις 21:45 (τοπική ώρα· 22:45 ώρα Ελλάδας) άνδρας κρατόντας μαχαίρι επιτέθηκε αδιακρίτως σε ανθρώπους σε κεντρική πλατεία του Ζόλινγκεν, όπου είναι σε εξέλιξη τριήμερο Φεστιβάλ «Για την Πολυμορφία», με αφορμή την επέτειο 650 ετών από την ίδρυση της πόλης.

Το Φεστιβάλ, το οποίο επρόκειτο να ολοκληρωθεί την Κυριακή (25/08/2024), υπολογιζόταν ότι κατά την διάρκεια του τριημέρου θα προσέλκυε περισσότερους από 80.000 επισκέπτες.

Σύμφωνα με την Solinger Tageblatt, οι διοργανωτές έκαναν γνωστό ότι τρεις άνθρωποι υπέκυψαν στα τραύματα που υπέστησαν και άλλα εννέα δίνουν μάχη για τη ζωή τους, καθώς έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Η αστυνομία σήμανε «ύψιστο συναγερμό», απέκλεισε την περιοχή και η ειδική μονάδα SEK αναζητά τον δράστη με τη συνδρομή ελικοπτέρων. Οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

