Γερμανία: Άνδρας μαχαίρωσε περαστικούς σε φεστιβάλ στο Σόλινγκεν

Συναγερμός στη Γερμανία και συγκεκριμένα στο Σόλινγκεν μετά την επίθεση ενός άνδρας με μαχαίρι σε περαστικούς σε φεστιβάλ της πόλης.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές στη Γερμανία το βράδυ της Παρασκευής (24/08/2024) ένας άνδρας με αραβική εμφάνιση, μαχαίρωσε τυχαία ανθρώπους που συμμετείχαν στο φεστιβάλ στο Σόλινγκεν για τα 650 χρόνια της πόλης και συνέχεια εξαφανίστηκε.

Όπως αναφέρει η Bild υπάρχουν αρκετοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες και στο σημείο της επίθεσης έχουν σπεύσει διασώστες και παρέχουν ιατρική βοήθεια σε όσους έχουν χτυπήσει.

Άλλες πηγές κάνουν λόγο για τρεις νεκρούς και αρκετούς σοβαρά τραυματίες.

Όπως αναφέρει η «Solinger Tageblatt», ένας εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ ανέβηκε στη σκηνή και ενημέρωσε ότι η υπηρεσία διάσωσης δίνει μάχη για τη ζωή εννέα ανθρώπων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τόσοι ήταν όσοι μαχαιρώθηκαν.

Η αστυνομία έχει επιδοθεί σε ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη. Ένα ελικόπτερο κάνει κύκλους πάνω από το χώρο του φεστιβάλ της πόλης.

