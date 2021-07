Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δείχνει ο Τούρκος δημοσιογράφος Τζαν Ντουντάρ, ο οποίος ζει εξόριστος στο Βερολίνο πίσω από την επίθεση εναντίον Τούρκου συναδέλφου του, επίσης πρόσφυγα στη Γερμανία.

Ο Τζαν Ντουντάρ κατηγορεί ανοιχτά τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν για την ενέδρα σε βάρος του Ερκ Ατσαρέρ, δημοσιογράφου και δηλωμένου αντίπαλου του Τούρκου Προέδρου, την περασμένη Τετάρτη (07.07.2021) μέσα στην αυλή της πολυκατοικίας του στο Βερολίνο.

Ο Ντουντάρ ζήτησε την Τετάρτη (14.07.2021) από τη γερμανική κυβέρνηση να ενεργήσει για να βρει αυτούς που παρήγγειλαν την επίθεση που διαπράχθηκε εναντίον του Τούρκου συναδέλφου του, Ερκ Ατσαρέρ, που είναι, επίσης, πρόσφυγας στη Γερμανία, κατηγορώντας την Άγκυρα ότι ευθύνεται για την επίθεση αυτή.

A Turkish journalist was assaulted in the yard of his house in Berlin last week. The message is clear: If you are critical of the Turkish government, you are not safe in Germany either, you are not safe anywhere. @ee_guzeldere #ErkAcarer #Turkey https://t.co/AVlHuhrdFf