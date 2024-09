Γερμανία: Υποστηρικτής του ISIS «μπούκαρε» με μαχαίρι σε αστυνομικό τμήμα της Λιντς και απείλησε να σκοτώσει

Νέα επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (06.09.2024) όταν ένας 29χρονος υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους μπήκε σε αστυνομικό τμήμα σε πόλη της Γερμανίας και απείλησε ότι θα σκοτώσει τους αστυνομικούς.

Λίγες ώρες μετά το αιματοκύλισμα που προκάλεσε ένας επίσης υποστηρικτής του Ισλαμικού Κράτους 14χρονος σε σχολείο του Μονάχου, σημειώθηκε η νέα επίθεση στην πόλη Λιντς στην Ρηνανία – Παλατινάτο της Γερμανίας. Ο δράστης μπήκε στο αστυνομικό τμήμα περίπου στις 2:40 και απείλησε να σκοτώσει τους παρόντες αστυνομικούς, κρατώντας μαχαίρι και ματσέτα.

Οι αστυνομικοί και οι ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο η εισαγγελία του Κόμπλεντς, τα κίνητρα του δράστη ήταν ισλαμιστικά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο 29χρονος, αλβανικής υπηκοότητας, εμφανίστηκε στο αστυνομικό τμήμα, κρατώντας μία ματσέτα και ένα μαχαίρι και φώναζε κατ’ επανάληψη «Αλαχού Ακμπάρ» (Ο θεός είναι μεγάλος).

#BREAKING – #Germany: Islamist entered police HQ in Koblenz/Linz with a machete and shouted “Allahu Akbar”



The suspect was arrested after getting a shot with a teaser – satire out. pic.twitter.com/IdxTmcEbB8