«Μείνετε κάτω»: Πως το λαμπερό δείπνο του Λευκού Οίκου παρουσία Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε πανδαιμόνιο

Ένα βήμα από την απόλυτη τραγωδία βρέθηκαν το Σάββατο (25/04/2026) οι ΗΠΑ και ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ένοπλη επίθεση στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μαζί με την σύζυγό του, Μελάνια, έδωσαν το παρών στο δείπνο του Λευκού Οίκου, παρά το γεγονός πως ο Αμερικανός ηγέτης δεν τα πάει και τόσο καλά με τα ΜΜΕ της χώρας του, σε μια λαμπερή εκδήλωση που λίγο έλειψε να καταλήξει σε μακελειό.

Πλέον οι Αρχές καλούνται να απαντήσουν σε κρίσιμα ερωτήματα για την ένοπλη επίθεση και στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται ο 31χρονος Άλεν Κόουλ.

Κυρίως πρέπει να απαντηθεί πως κατάφερε να φέρει όπλα στον χώρο της εκδήλωσης χωρίς να γίνει αντιληπτός και πως κατάφερε να φτάσει σε απόσταση αναπνοής από τον Τραμπ, ο οποίος γλύτωσε από ακόμη μια απόπειρα δολοφονίας.

Παράλληλα όπως δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας Τοντ Μπλανς, εξετάζεται επίσης το πώς ο ύποπτος διένυσε μεγάλη απόσταση για να φτάσει στην Ουάσιγκτον.

Επίσης πως κατάφερε διαμείνει στο ίδιο ξενοδοχείο όπου θα διεξαγόταν η λαμπερή εκδήλωση.

Έρευνα αν τα μέτρα ασφαλείας ήταν επαρκή

Την ίδια ώρα στις ΗΠΑ έχει ξεσπάσει μεγάλη συζήτηση για το κατά πόσο τα μέτρα ασφαλείας ήταν επαρκή και αποτελεσματικά. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν εφαρμόστηκαν σωστά τα πρωτόκολλα αλλά και κατά πόσο ήταν επαρκή για μια τέτοια εκδήλωση με τόσο υψηλό επίπεδο κινδύνου.

Από τους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας από τους πυροβολισμούς, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο χάρη στο αλεξίσφαιρο γιλέκο που φορούσε.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents' Dinner.

Το μανιφέστο του δράστη που δεν συνεργάζεται με τις Αρχές

Ο Κόουλ μετά την επίθεση που εκτυλίχθηκε παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ, της Μελάνια Τραμπ και του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και μέχρι τώρα δεν δείχνει καμία πρόθεση να συνεργαστεί με τις Αρχές.

Όσο για το μανιφέστο που έστειλε στην οικογένειά του λίγα λεπτά πριν την επίθεση, ο δράστης καταφέρεται κατά του Ντόναλντ Τραμπ και του πολιτικού συστήματος, ενώ χλευάζει τα μέτρα ασφαλείας της εκδήλωσης.

Σύμφωνα με την New York Post έγραψε πως «το να γυρίζεις και το άλλο μάγουλο ισχύει όταν εσύ ο ίδιος υφίστασαι καταπίεση. Δεν είμαι το άτομο που υπέστη βιασμό σε στρατόπεδο κράτησης. Δεν είμαι ο ψαράς που εκτελέστηκε χωρίς δίκη.

Δεν είμαι ο μαθητής που ανατινάχθηκε, ούτε το παιδί που λιμοκτονεί, ούτε η έφηβη που κακοποιήθηκε από τους πολλούς εγκληματίες αυτής της κυβέρνησης. Το να γυρίζεις το άλλο μάγουλο όταν “κάποιος άλλος” καταπιέζεται δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, είναι συνενοχή στα εγκλήματα του καταπιεστή.

Προκειμένου να ελαχιστοποιήσω τις απώλειες, θα χρησιμοποιήσω επίσης σκάγια αντί για σφαίρες.

Θα περνούσα ακόμα και πάνω από τους περισσότερους εδώ για να φτάσω στους στόχους αν ήταν απολύτως απαραίτητο (με βάση το ότι οι περισσότεροι “επέλεξαν” να παρακολουθήσουν μια ομιλία ενός παιδεραστή, βιαστή και προδότη, άρα είναι συνένοχοι), αλλά ελπίζω πραγματικά να μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Δεν είμαι πλέον διατεθειμένος να επιτρέψω σε έναν παιδεραστή, βιαστή και προδότη να λερώσει τα χέρια μου με τα εγκλήματά του».

Άγνωστο πως κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στην αίθουσα

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS, ο Μπλανς παραδέχθηκε ότι παραμένει ασαφές πώς επετράπη η είσοδος οπλισμού στο ξενοδοχείο. Παρόμοιους προβληματισμούς εκφράζει και το BBC, εστιάζοντας στο πώς ένας ένοπλος έφτασε τόσο κοντά στην αίθουσα όπου βρισκόταν ο Τραμπ.

Το ξενοδοχείο Washington Hilton, που φιλοξενεί συχνά κορυφαίους πολιτικούς και δημοσιογράφους, φαίνεται εκ των υστέρων ότι δεν διέθετε επαρκή επίπεδα ελέγχου.

White House Correspondence Shooter Identified as Cole Thomas Allen.



This is how secret service controlled the shooter.

Ο επικεφαλής ανταποκριτής του BBC στη Βόρεια Αμερική, Γκάρι Ο’Ντόνογκιου, ο οποίος παρευρισκόταν στο δείπνο, ανέφερε ότι η ασφάλεια εντός του ξενοδοχείου ήταν μάλλον χαλαρή. Όπως περιέγραψε, ο έλεγχος εισόδου περιορίστηκε σε μια επιφανειακή επιβεβαίωση του εισιτηρίου, χωρίς διασταύρωση στοιχείων ταυτότητας.

Τα εισιτήρια δεν έφεραν ονόματα

Τα εισιτήρια, μάλιστα, δεν έφεραν ονόματα αλλά μόνο αριθμούς τραπεζιών, ενώ οι επισκέπτες μπορούσαν να κινηθούν σχετικά εύκολα προς τον χώρο της εκδήλωσης, περνώντας από περιορισμένα σημεία ελέγχου.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας που δημοσιοποίησε ο Τραμπ δείχνει τον ύποπτο να διαπερνά ένα από αυτά τα σημεία, πριν δεχθεί πυρά από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπήρχε ουσιαστικά ένα βασικό σημείο ελέγχου πριν την πρόσβαση στην αίθουσα, γεγονός που προκαλεί έντονη κριτική. Ο πρώην Βρετανός πρέσβης στην Ουάσιγκτον, Κιμ Ντάροκ, υπογράμμισε ότι κάποιος με κακές προθέσεις θα μπορούσε σχετικά εύκολα να φτάσει στον χώρο της εκδήλωσης, περνώντας μόνο από έναν έλεγχο.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης είχε μαζί του καραμπίνα, πιστόλι και μαχαίρια και ότι αντάλλαξε πυροβολισμούς με αστυνομικούς πριν συλληφθεί.

Τα 4.500 χιλιόμετρα που κάλυψε ο δράστης για να φτάσει στην Ουάσιγκτον

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και το ταξίδι του υπόπτου. Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή «This Week» του ABC, ο Κόουλ φέρεται να ταξίδεψε με τρένο από το Λος Άντζελες στο Σικάγο και στη συνέχεια στην Ουάσιγκτον, καλύπτοντας περίπου 4.500 χιλιόμετρα. Εξετάζεται αν επέλεξε το συγκεκριμένο μέσο για να αποφύγει τους αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας των αεροπορικών μεταφορών.

BREAKING: New video from inside the Washington Hilton ballroom shows attendees diving under tables in panic as loud bangs rang out during the White House Correspondents' Dinner.



Trump, Melania, and VP Vance were quickly evacuated by Secret Service.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι έκανε check-in στο Washington Hilton την Παρασκευή, μία ημέρα πριν την επίθεση. Το ίδιο ξενοδοχείο έχει ιστορικά συνδεθεί με σοβαρά περιστατικά ασφαλείας, καθώς εκεί είχε σημειωθεί και η απόπειρα δολοφονίας του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1981.

Τέλος, σύμφωνα με αξιωματούχους και έγγραφα που επικαλούνται αμερικανικά μέσα, τα όπλα που είχε στην κατοχή του ο δράστης φαίνεται να είχαν αγοραστεί νόμιμα,ένα στοιχείο που προσθέτει ακόμη μία διάσταση στα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση.

Τραμπ: Διαταραγμένο άτομο με αντιχριστιανικό μανιφέστο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του χαρακτήρισε τον δράστη διαταραγμένο άτομο και το μανιφέστο του, ως πολύ αντιχριστιανικό.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε χαρακτηριστικά πως «όταν διαβάσεις το μανιφέστο του, είναι φανερό ότι μισεί τους Χριστιανούς, αυτό είναι σίγουρο. Μισεί τους Χριστιανούς και νομίζω ότι η αδελφή του, ή ο αδελφός του, στην πραγματικότητα παραπονιόταν γι’ αυτό. Είχαν φτάσει μάλιστα στο σημείο να παραπονεθούν στις αρχές. Ήταν, λοιπόν, ένας πολύ διαταραγμένος άνθρωπος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακόμη αναφερόμενος στην Μελάνια πως «είναι μια χαρά. Εγώ είμαι καλά. Ήταν μια πολύ θλιβερή βραδιά από πολλές απόψεις. Ήταν όμως και μια βραδιά που ένωσε πολλούς ανθρώπους».

«Ήταν εκκεντρικός, αλλά κανείς δεν το περίμενε» λέει γνωστός του

Ένα άτομο που γνώριζε τον δράστη τον περιέγραψε ως «έναν αρκετά φυσιολογικό άνθρωπο».

Συγκεκριμένα ο 17χρονος μαθητής Τζέισον Μόουζες δήλωσε για τον άλλοτε «δάσκαλο της χρονιάς» πως «ήταν ένας αρκετά φυσιολογικός τύπος. Ήταν πολύ, πολύ έξυπνος.

Ήταν λίγο εκκεντρικός, αλλά τίποτα που να σε κάνει να πιστεύεις ότι θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο».