Γιούνκερ για ήττα Μέι: Πείτε μας τι θέλετε, ο χρόνος τελειώνει!

Για αυξημένο κίνδυνο “μη συντεταγμένης εξόδου” του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιεί ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε δήλωσή του μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων.

“Αν και δεν επιθυμούμε να συμβεί αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα συνεχίσει να εργάζεται για το σχέδιο έκτακτης ανάγκης προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη προετοιμασία της ΕΕ” σημειώνει, καλώντας το “Ηνωμένο Βασίλειο να διευκρινίσει τις προθέσεις του το συντομότερο δυνατό”, όπως άλλωστε σημείωσε και με ανάρτησή του στο Twitter.

I take note with regret of the outcome of the vote in the @HouseofCommons this evening. I urge the #UK to clarify its intentions as soon as possible. Time is almost up #Brexit https://t.co/SMmps5kexn

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) January 15, 2019