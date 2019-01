Brexit: “Όχι” από το Βρετανικό κοινοβούλιο

Με συντριπτική πλειοψηφία, οι βουλευτές του βρετανικού κοινοβουλίου απέρριψαν τη Συμφωνία για το Brexit που είχε προτείνει η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι.

Με βάση το τελικό αποτέλεσμα, μόνο 202 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της συμφωνίας ενώ 432 την καταψήφισαν.

“Το κοινοβούλιο μίλησε, η κυβέρνηση θα ακούσει”, δήλωσε η Μέι λίγο μετά το “πατατράκ”. “Η σημερινή ψηφοφορία δεν δείχνει τίποτα σχετικά με το τι τελικά υποστηρίζει το κοινοβούλιο”, προσέθεσε η ίδια, τονίζοντας ότι δεν γνωρίζει εάν η Βουλή των Κοινοτήτων προτίθεται να τιμήσει το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την αποχώρηση από την ΕΕ.

Σύμφωνα με την Τερέζα Μέι, οι Ευρωπαίοι πολίτες στη Βρετανία αξίζουν ξεκάθαρες απαντήσεις όσο το δυνατόν συντομότερα.

Πρέπει να επιβεβαιώσουμε εάν η κυβέρνηση έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής, υπογράμμισε η ίδια, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα βρει χρόνο για μια συζήτηση για ψήφο εμπιστοσύνης αύριο.

Εφόσον οι βουλευτές επιβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη τους, σύμφωνα με τη Μέι, η ίδια η Βρετανίδα πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τους εταίρους.

Θέλω να αποχωρήσουμε με συντεταγμένο τρόπο, σημείωσε η επικεφαλής της βρετανικής κυβέρνησης.

“The noes have it.” U.K. Parliament just rejected Theresa May’s #Brexit deal by a vote of 432-202 pic.twitter.com/hCRCCN380f — TicToc by Bloomberg (@tictoc) January 15, 2019

BREAKING NEWS: Theresa May’s Brexit plan is crushed by 432 votes to 202 in Parliament — a record margin https://t.co/J9WNlObSvM pic.twitter.com/nS7PLu9869 — CNN International (@cnni) 15 Ιανουαρίου 2019

After a #Brexit defeat, Theresa May says the government will make time tomorrow for a confidence motion “to confirm whether the government still enjoys the confidence of the House” pic.twitter.com/l8iTuj8sU3 — TicToc by Bloomberg (@tictoc) 15 Ιανουαρίου 2019

Πρόταση μομφής από τον Κόρμπιν

Ο Τζέρεμι Κόρμπιν κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης της Τερέζα Μέι χαρακτηρίζοντας “καταστροφική” την ήττα της κυβέρνησης.

Ο Κόρμπιν είπε ότι η πρόταση αυτή πρόκειται να συζητηθεί αύριο.

“Το αποψινό αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη ήττα από τη δεκαετία του 1920”, τόνισε ο ηγέτης της αντιπολίτευσης.

Σύμφωνα με τον Κόρμπιν, δεν πρέπει να παραμείνει στο τραπέζι η πρόταση περί αποχώρησης χωρίς συμφωνία, αλλά να διασφαλιστεί μια μόνιμη τελωνειακή ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επανέλαβε επίσης ότι θα πρέπει να διασφαλιστούν τα δικαιώματα των πολιτών μετά το Brexit.

Labour leader Jeremy Corbyn tables motion of no confidence in UK PM Theresa May’s government after heavy defeat in MPs’ #BrexitVote Latest: https://t.co/JXfWlrcIzk pic.twitter.com/DbHiJcQVMZ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 15 Ιανουαρίου 2019

“Δεν μπορώ να πιστέψω ότι η Μέι μπορεί να πετύχει μια καλή συμφωνία με την ΕΕ”, πρόσθεσε.

Η υπουργός Αντρέα Λίντσομ είπε ότι η συζήτηση επί της πρότασης μομφής θα διεξαχθεί αύριο, καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, μέχρι τις 19.00 τοπική ώρα (21.00 ώρα Ελλάδας).

Σαρλ Μισέλ: Θα προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας

Ο πρωθυπουργός του Βελγίου Σαρλ Μισέλ δήλωσε, μετά την απόρριψη της Συμφωνίας Αποχώρησης από το βρετανικό κοινοβούλιο, ότι η κυβέρνησή του “θα εγγυηθεί τα δικαιώματα των πολιτών της και θα υπερασπιστεί τις βελγικές εταιρείες.

Κουρτς: Δεν θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση

Ο καγκελάριος της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς διεμήνυσε ότι η συμφωνία μεταξύ του Λονδίνου και των Βρυξελλών για το Brexit δεν επιδέχεται επαναδιαπραγμάτευσης.

“Λυπάμαι για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στη Βουλή των Κοινοτήτων. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση της Συμφωνίας Αποχώρησης”, έγραψε στο Twitter.

Το DUP στηρίζει την κατακραυγή

Πάντως μέσα σε όλη την κατακραυγή, το μικρό, βορειοϊρλανδικό κόμμα DUP που στηρίζει την κυβέρνηση μειοψηφίας της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι ανακοίνωσε απόψε ότι θα συνεχίσει να την στηρίζει και στην αυριανή συζήτηση και ψηφοφορία επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Γιούνκερ: Αυξάνεται ο κίνδυνος μιας άτακτης αποχώρησης

Με μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ αναφέρει: “Με λύπη παρακολουθώ απόψε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας” στο βρετανικό κοινοβούλιο.

“Προτρέπω τη Βρετανία να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της όσο το δυνατόν συντομότερα. Ο χρόνος έχει σχεδόν τελειώσει”. Επιπλέον, σε μια ανακοίνωση ο Γιούνκερ επισημαίνει ότι “ο κίνδυνος μιας άτακτης αποχώρησης της Βρετανίας έχει αυξηθεί” με την απόρριψη της συμφωνίας με τις Βρυξέλλες από το βρετανικό κοινοβούλιο.

Ο πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε επίσης ότι δεν επιθυμεί ένα άτακτο Brexit επισημαίνοντας: “Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να εργάζεται για να βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ είναι πλήρως προετοιμασμένη”.