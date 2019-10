Γιούχαρε τον Τραμπ όλο το γήπεδο! Video

Οι θεατές άρχισαν να γιουχάρουν, όταν η εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στην γιγαντοοθόνη του γηπέδου. Στη συνέχεια, στην οθόνη προβλήθηκε η εικόνα στρατιωτών που βρίσκονταν μεταξύ και θεατών και οι αποδοκιμασίες σταμάτησαν, όμως αμέσως μετά οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να φωνάζουν το σύνθημα «Κλείστε τον μέσα!» απευθυνόμενοι στον Τραμπ.

Το σύνθημα αυτό χρησιμοποιούσε συχνά ο Ρεπουμπλικάνος στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις αναφερόμενος στη Χίλαρι Κλίντον, την αντίπαλη του από το Δημοκρατικό κόμμα στις προεδρικές εκλογές του 2016.

The Nationals Park crowd loudly booed President Trump after he was introduced. An inning later, some fans chanted, “Lock him up! Lock him up!”

Game 5 of the World Series is the first MLB game that Trump has attended as president. pic.twitter.com/EqirCKAq0z

— Don Van Natta Jr. (@DVNJr) October 28, 2019