Έκρηξη σημειώθηκε σε δρόμο του Γιοχάνεσμπουργκ, την πρωτεύουσα της Νότιας Αφρικής, την Τετάρτη (19.07.2023).

Βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο δρόμο του Γιοχάνεσμπουργκ, δείχνει την ώρα που περνά κόσμος να γίνεται μια μεγάλη έκρηξη η οποία τινάζει στον αέρα τουλάχιστον 5 βαν.

Οι άνθρωποι που είναι εκεί πετάχτηκαν έντρομοι, και αναφορές κάνουν λόγο για 48 τραυματίες.

Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, η έκρηξη οφείλεται σε υπόγειο αγωγό φυσικού αερίου, ωστόσο μέχρι στιγμής τίποτα δε θεωρείται βέβαιο.

Η διαχειρίστρια εταιρεία ωστόσο δεν το έχει επιβεβαιώσει.

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο

At least one person was killed and dozens injured after an explosion hit Johannesburg’s central business district, toppling minibus taxis, creating a crack in the road and sending pedestrians running away from the blast. The cause of the explosion has not yet been confirmed pic.twitter.com/7LOugWZcHc