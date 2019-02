Γκουαϊδό “ψηφίζει” και η κυβέρνηση της ΠΓΔΜ

Σε ανάρτησή του στο Twitter αργά το βράδυ της Δευτέρας (4.2.2019) ο υπουργός Εξωτερικών της ΠΓΔΜ, Νικόλα Ντιμιτρόφ, ανέφερε τα εξής:

Ευθυγραμμιζόμενοι με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, υποστηρίζουμε και θεωρούμε τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης της Βενεζουέλας, Χουάν Γκουαϊδό, ως προσωρινό πρόεδρο της χώρας προκειμένου να οργανώσει, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές προεδρικές εκλογές.

The Republic of Macedonia, in line with its European partners, supports and considers the President of the Venezuelan Assembly, @jguaido as Interim President, in accordance with the Constitution, in order to organize free, fair and democratic presidential elections.

— Nikola Dimitrov (@Dimitrov_Nikola) February 4, 2019