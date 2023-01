Τον δρόμο για την Ελλάδα θα πάρουν μέσα στο 2023 τα γλυπτά του Παρθενώνα. Τον επαναπατρισμό των μαρμάρων προαναγγέλλει δημοσίευμα των βρετανικών Sunday Times, που κάνει λόγιο για συμφωνία «win-win» της Αθήνας με το Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου.

Όπως έγραψαν οι λονδρέζικοι Sunday Times, τα γλυπτά του Παρθενώνα θα μπορούσαν να στεγαστούν σε ένα «παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου» στο Μουσείο της Ακρόπολης.

Η ελληνο-βρετανική συμφωνία «win-win», για την οποία μιλά η μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα της Βρετανίας, προβλέπει την επιστροφή των μαρμάρων πριν από το τέλος του χρόνου.

Ανώτερος Έλληνας αξιωματούχος είπε στους Sunday Times ότι οι «κόκκινες γραμμές» σχετικά με την ιδιοκτησία των αρχαιοτήτων ηλικίας 2.500 ετών ξεκαθάρισε ότι παραμένουν αμετακίνητες και πρότεινε ένα νέο «παράρτημα του Βρετανικού Μουσείου» στο Μουσείο της Ακρόπολης ως μία από τις πολλές πιθανές λύσεις.

Το ίδιο δημοσίευμα προσθέτει ότι το Βρετανικό Μουσείο και η ελληνική κυβέρνηση είχαν αποκλείσει οποιοδήποτε «δάνειο, εμπόριο ή ανταλλαγή, επειδή οποιαδήποτε τέτοια συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στο επίμαχο ζήτημα της ιδιοκτησίας, μια κόκκινη γραμμή και για τις δύο πλευρές».

Πριν από τον επόμενο γύρο συνομιλιών με επικεφαλής τον πρώην καγκελάριο του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζορτζ Όσμπορν, νυν πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου, και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το δημοσίευμα των Times:

