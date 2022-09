Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης στη Γουατεμάλα, όταν ποδοπατήθηκαν στο τέλος μιας συναυλίας που δόθηκε στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της ανεξαρτησίας της χώρας.

Όπως ανακοίνωσε μέσω του Twitter ο Ερυθρός Σταυρός στη Γουατεμάλα, μέλη του και εθελοντές πυροσβέστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες σε περισσότερους από 20 τραυματίες. Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου» στην πόλη Κουετσαλτενάνγκο, σε απόσταση περίπου 200 χιλιομέτρων δυτικά της Πόλης της Γουατεμάλας.

🚨 At least 9 dead in stampede at concert in Guatemala pic.twitter.com/m5vWOMFvz0