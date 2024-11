«Γρίφος» η άμεση εμπλοκή των Βρετανών στην Ουκρανία – Οι πύραυλοι Storm Shadow και τα «ύποπτα» περιστατικά στο Λονδίνο

Η απόφαση των Βρετανών να επιτρέψουν στην Ουκρανία την χρήση πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας αέρος – εδάφους Storm Shadow εναντίον στόχων μέσα στη Ρωσία προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της Μόσχας που οδήγησε στην εκτόξευση του νέου πυραύλου τύπου Oreshnik.

Η Ουκρανία εκτόξευσε την περασμένη Τετάρτη (20.11.2024) περίπου 12 πυραύλους Storm Shadow στην ρωσική περιφέρεια Κουρσκ και η Ρωσία κατηγόρησε το Λονδίνο ότι με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται άμεσα στον πόλεμο, όπως δήλωσε εξάλλου την επόμενη ημέρα (21.11.2024) ο Ρώσος πρέσβης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου έχει ερωτηθεί επανειλημμένα, τις τελευταίες ημέρες, εάν η κυβέρνησή του έδωσε το πράσινο φως στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν τους βρετανικούς βαλλιστικούς πυραύλους Storm Shadow.

A massive attack of 12 missiles, presumably British-made Storm Shadows struck the Russian Kursk region. Russian air defense is not capable to stop this barrage. Debris on the ground supports the assumption that Storm Shadows are used. Russia‘s red lines absolutely exposed as… pic.twitter.com/JXgD0fOrAf

Ο Κιρ Στάρμερ αποφεύγει συστηματικά να απαντήσει ευθέως λέγοντας, μεταξύ άλλων, πως αν δώσει επιχειρησιακές λεπτομέρειες, ο μόνος νικητής θα είναι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η αλήθεια βέβαια είναι πως το Λονδίνο εδώ και καιρό πίεζε την Ουάσιγκτον να επιτρέψει στους Ουκρανούς να χρησιμοποιήσουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξουν στόχους επί ρωσικού εδάφους.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο Κιρ Στάρμερ στην επίσκεψη του στις ΗΠΑ, πριν από τις αμερικανικές εκλογές, στις αρχές Σεπτεμβρίου, είχε θέσει το θέμα στον πρόεδρο Μπάιντεν, ο οποίος όμως τότε είχε αρνηθεί να δώσει τη συγκατάθεση του. Όπως σκωπτικά σημειώνουν κάποιοι αναλυτές «φαίνεται πως η επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ τον έκανε να αλλάξει γνώμη».

Μπορεί η βρετανική κυβέρνηση να μην επιβεβαιώνει την έγκρισή της για τη χρήση των Storm Shadow από τους Ουκρανούς, η Μόσχα όμως το έχει δεδομένο.

Γι’ αυτό άλλωστε ο Ρώσος πρόεδρος, στο τελευταίο του διάγγελμα, ξεκαθάρισε πως πλέον το Ηνωμένο Βασίλειο δεν αποτελεί έναν απλό σύμμαχο της Ουκρανίας αλλά μια πλήρως εμπλεκόμενη χώρα στον πόλεμο. Το ίδιο τόνισε και ο Ρώσος πρέσβης στο Λονδίνο, όταν ρωτήθηκε από το Sky News.

«H Βρετανία εμπλέκεται πλέον άμεσα σε αυτόν τον πόλεμο, γιατί αυτή η εκτόξευση δεν θα μπορούσε να συμβεί χωρίς προσωπικό του ΝΑΤΟ, αλλά και βρετανικό προσωπικό», υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο Αντρέι Κελίν.

The Russian Ambassador to the UK has told Sky News ‘the UK is now directly involved in this war’



Andrei Kelin told Sky’s @MarkAustinTV that the war ‘could not be happening’ without NATO and British involvementhttps://t.co/CJoe2NROXQ pic.twitter.com/I32tJaWwzx