Η Ουκρανία επιτέθηκε στη Ρωσία με βρετανικούς πυραύλους μεγάλης εμβέλειας Storm Shadow – Στόχος το Κουρσκ

Η Ουκρανία φαίνεται ότι εκτόξευσε βρετανικούς πυραύλους cruise μεγάλης εμβέλειας τύπου Storm Shadow εναντίον της περιφέρειας Κουρσκ, στη δυτική Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, επικαλούμενο μη κατονομαζόμενο αξιωματούχο.

Μετά την άδεια του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν, στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει βαλλιστικούς πυραύλους τύπου ATACMS κατά στόχων μέσα στην Ρωσία, το Κίεβο φαίνεται ότι έχει το «πράσινο φως» και από το Λονδίνο για πυραυλικές επιθέσεις με τους βρετανικούς πυραύλους.

Οι Storm Shadow, οι οποίοι κατασκευάζονται από την ευρωπαϊκή εταιρεία πυραύλων MBDA, είναι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύονται από αεροσκάφος και είναι σχεδιασμένοι για επιθέσεις εναντίον στόχων υψηλής αξίας, όπως ενισχυμένα μπούνκερ και σημαντικές υποδομές. Έχουν βεληνεκές μεγαλύτερο των 250 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τον κατασκευαστή.

Reports of Ukraine firing up to 12 British Stormshadow missiles against Russian and North Korean soldiers in the Kursk region of Russia.



After y-day’s strike with US-donated ATACMS, British long-range cruise missiles are now also hitting Russian territory



