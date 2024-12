Η American Airlines καθήλωσε όλα τα αεροπλάνα της λόγω «τεχνικού προβλήματος»: Ταλαιπωρία για εκατομμύρια επιβάτες

Καθηλωμένες στο έδαφος είναι όλες οι πτήσεις της American Airlines, λόγω τεχνικών προβλημάτων, ανακοίνωσε η αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας.

«Δεν έχει δοθεί εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα, αλλά προσπαθούν να διορθώσουν το πρόβλημα το συντομότερο δυνατόν», φέρεται να απάντησε η εταιρεία στο X (πρώην Twitter), σε ερώτηση ενός «εγκλωβισμένου» επιβάτη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί τι είδους πρόβλημα προκάλεσε την ταλαιπωρία των εκατομμύριων επιβατών, σε μία τόσο τουριστική περίοδο όπου πολλοί άνθρωποι έχουν σχεδιάσει να ταξιδέψουν εν όψει της Παραμονής των Χριστουγέννων. Μόνο στις 24 Δεκεμβρίου, αναμένονταν περίπου 30.000 πτήσεις.

Η American Airlines κάνει χιλιάδες πτήσεις ημερησίως σε περισσότερους από 350 προορισμούς και σε περισσότερες από 60 χώρες.

BREAKING: American Airlines halts all flights across the U.S. on Christmas Eve due to a “technical fault” in their system, says FAA. pic.twitter.com/hc8zZeAS1s