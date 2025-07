Λος Άντζελες: Κατέρρευσε βιομηχανική σήραγγα – Διασώθηκαν οι 15 εργάτες που εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια

Έως και 15 εργαζόμενοι παγιδεύτηκαν σε κατάρρευση βιομηχανικής σήραγγας στην περιοχή Γουίλμινγκτον του Λος Άντζελες.

To σοβαρό ατύχημα στο Λος Άντζελες έγινε νωρίς το πρωί της Πέμπτης 10.07.2025 (ώρα Ελλάδος). Ομάδες έρευνας και διάσωσης έσπευσαν να βοηθήσουν για να ανασυρθούν από την γκρεμισμένη σήραγγα οι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι οι οποίοι πλέον λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες.

Στο σημείο επιχείρησαν πάνω από 100 πυροσβέστες και μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί. Συνολικά έχουν διασωθεί 31 εργάτες.

#BREAKING |

LIVE Over 20 people trapped after an industrial tunnel collapses in Wilmington Los Angeles over 100 LAFD firefighters on site trying to rescue the workers… pic.twitter.com/rlRQQfmgkz