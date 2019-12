Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων 150 χρόνια μετά! video

Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από 150 χρόνια από την κυκλοφορία του ανεπανάληπτου βιβλίου «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» του Λιούις Κάρολ, όμως οι ευφάνταστες σκηνές του εξακολουθούν να εμπνέουν τους καλλιτέχνες απ’ όλα τα εκφραστικά γένη: τον κινηματογράφο, το θέατρο, τη μόδα, τα εικαστικά και τη μουσική.

Για τον λόγο αυτό, το 2020 το Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου θα φιλοξενήσει μία μεγάλη έκθεση αφιερωμένη στο παγκόσμιο λογοτεχνικό φαινόμενο και στη μαγεία που ασκεί, με τίτλο Alice: Curiouser and Curiouser. Θα είναι μία από τις μεγαλύτερες απόπειρες να προσεγγισθεί και να διερευνηθεί η επιρροή του, με σημείο εκκίνησης το πρωτότυπο χειρόγραφο του μυθιστορήματος και μία συλλογή των επιγόνων του Κάρολ, από τον Σαλβαδόρ Νταλί και τους Μπιτλς, στον ράπερ Little Simz και τον σχεδιαστή μόδας Τομ Μπράουν και από τη στυλίστρια Άιρις βαν Χέρπεν στη φωτογράφο Άνι Λέιμποβιτς.

Ύστερα από μία πρώτη παρουσίαση της έκθεσης στο Australian Centre for the Moving Image της Μελβούρνης και στο ArtScience Museum της Σιγκαπούρης, το λονδρέζικο Μουσείο θα είναι ο πρώτος σταθμός της ευρωπαϊκής πορείας της παγκόσμιας έκθεσης.

Μεγάλο ρόλο στη φαντασμαγορική αυτή διοργάνωση θα διαδραματίσει και το στήσιμο της έκθεσης που θα αποτελείται από θεατρικές φωτογραφίες, ψηφιακές προβολές μεγάλης κλίμακας και διαδραστικά περιβάλλοντα, τα οποία φέρουν την υπογραφή του Τομ Πάιπερ, γνωστός παγκοσμίως για τη σκηνογραφική δουλειά του στη Royal Shakespeare Company. Η έκθεση φιλοδοξεί να ξεπεράσει τη μαγεία που είχε δημιουργήσει στη φαντασία των θεατών η διάσημη ταινία του Disney το 1951.

Η έκθεση, που θα διαρκέσει από τις 27 Ιουνίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, θα διαιρείται σε πέντε τμήματα με αντίστοιχη θεματολογία: «Δημιουργώντας την Αλίκη», «Κινηματογραφώντας την Αλίκη», «Αναπαριστώντας την Αλίκη», «Σκηνοθετώντας την Αλίκη» και «Να είσαι Αλίκη», εξηγεί η υπεύθυνη Θάτρου και Περφόρμανς του Μουσείου Κέιτ Μπέιλι.

Η έκθεση θα κλείνει με μία εγκατάσταση ψηφιακής τέχνης, εμπνευσμένης από το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου, «Η Αλίκη μέσα από τον Καθρέπτη», που αποτελεί ένα αυθεντικό ταξίδι στη Χώρα των Θαυμάτων, αρχίζοντας από την κάθοδο στη φωλιά του Λευκού Κούνελου (δηλ. στην πτέρυγα της Γκαλερί Σαίνσμπουρι του Μουσείου) και καταλήγει στην έξοδό του μέσα από τον καθρέπτη. Μία πορεία που αποτελεί μία επιστροφή στον κόσμο της πραγματικότητας, από εκείνον της μυθιστορίας και στη διάρκεια της οποίας ο θεατής θα κληθεί να ξαναγράψει τη δική του εκδοχή.