Η Αχέντ Ταμίμι είναι στη λίστα με τους προς αποφυλάκιση Παλαιστίνιους κρατούμενους στο Ισραήλ. Η 22χρονη ακτιβίστρια είχε συλληφθεί πρόσφατα για «υποκίνηση σε βία» μέσω των social media.

Ανάμεσα στους επιπλέον 50 Παλαιστίνιους που αναμένεται να αποφυλακιστούν, μετά την παράταση για άλλες δύο ημέρες της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, συμπεριλαμβάνεται και η νεαρή Αχέντ Ταμίμι.

Μέχρι στιγμής, έχουν απελευθερωθεί 150 Παλαιστίνιες γυναίκες και ανήλικοι, ενώ από την άλλη, η Χαμάς έχει απελευθερώσει σε αντάλλαγμα 51 ομήρους.

Το όνομα της 22χρονης ακτιβίστριας Αχέντ Ταμίμι ήταν την Τρίτη 28 Νοεμβρίου στον κατάλογο που έδωσε στη δημοσιότητα το ισραηλινό Υπουργείο Δικαιοσύνης, σχετικά με τους Παλαιστίνιους κρατουμένους που αναμένεται να απελευθερωθούν τα επόμενα 24ωρα.

The 15-year-old brother of Palestinian freedom fighter Ahed Tamimi was recently arrested by occupation troops, and has since been held in military prison under "laws" of the Israeli military dictatorship. @AbbyMartin interviewed him at his home in 2017. #PalestinianPrisonersDay pic.twitter.com/uPX2AabjY9