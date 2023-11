Το Ισραήλ ότι έλαβε τους 12 ομήρους που απελευθέρωσε η Χαμάς σήμερα Τρίτη (28.11.2023) το βράδυ, στο πλαίσιο της επέκτασης της συμφωνίας για ανταλλαγή αιχμαλώτων, κατάπαυση του πυρός και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Λίγο μετά τις 19:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), η Haaretz μετέδωσε ότι οι συγγενείς των ομήρων ενημερώθηκαν από τους αξιωματούχους του Ισραήλ να πάνε στα νοσοκομεία για να υποδεχθούν τους αγαπημένους τους, μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, οι 12 όμηροι αποτελούνται από 10 Ισραηλινούς – 9 γυναίκες και 1 παιδί – και 2 ανθρώπους άλλων υπηκοοτήτων. Μεταφέρθηκαν στο Κερέμ Σαλόμ για να τους παραλάβει ο ισραηλινός στρατός και από εκεί θα πάνε στους συγγενείς τους.

Μερικοί από αυτούς έχουν διπλή υπηκοότητα, σύμφωνα με τον εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Majed Al Ansari. Ο Al Ansari έγραψε στο Twitter ότι το σημερινό γκρουπ ομήρων που απελευθέρωσε η Χαμάς αποτελείται από έναν πολίτη Αυστρίας, 2 πολίτες Αργεντίνης και μία πολίτη Φιλιππίνων.

In implementation of the commitment to the 5th day of the humanitarian pause, 30 Palestinian civilians will be released today in exchange for the release of 10 Israeli hostages from Gaza. Those released from Gaza include a minor, & 9 women, an Austrian citizen, 2 Argentinians, &…