Η Boeing καθηλώνει όλο το στόλο των 737 Max!

Δραματικές εξελίξεις φέρνουν τα νέα στοιχεία που εντόπισαν, σύμφωνα με το BBC, οι ερευνητές στον τόπο της αεροπορικής τραγωδίας στην Αιθιοπία. Η Boeing ανακοίνωσε ότι καθηλώνει όλο το στόλο των αεροσκαφών 737 Max! Πρόκειται για 371 αεροπλάνα.

Αεροσκάφη Boeing τύπου 737 Max ήταν εκείνα που συνετρίβησαν τον περασμένο Οκτώβριο στην Ινδονησία με 189 νεκρούς και την περασμένη Κυριακή στην Αιθιοπία, με 157 νεκρούς. Η απόφαση έμοιαζε μονόδρομος για τη Boeing που είδε σχεδόν 50 χώρες είτε κλείνουν τον εναέριο χώρο τους για τα Boeing 737 Max 8 και 9 είτε αεροπορικές εταιρίες να ανακοινώνουν πως τα καθηλώνουν μέχρι νεοτέρας. Σε αυτές προστέθηκαν χθες και οι ΗΠΑ, με εντολή του Ντόναλντ Τραμπ.

Η απόφαση της Boeing να καθηλώνει όλο το στόλο των 737 Max προκλήθηκε από νέα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο όπου την περασμένη Κυριακή συνετρίβη το Boeing της Ethiopian Airlines, μόλις λίγα λεπτά αφού είχε απογειωθεί από την Αντίς Αμπέμπα με προορισμό το Ναϊρόμπι.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) ανακοίνωσε ότι νέα στοιχεία καθώς και νέα δορυφορικά ντοκουμέντα προκάλεσαν την απόφαση καθήλωσης των 737 Max. Όλα αυτά ενώ τα «μαύρα» κουτιά του Boeing που έπεσε στην Αιθιοπία έχουν σταλεί στο Παρίσι για ανάλυση, ανακοίνωσαν οι Ethiopian Airlines.

Από τη στιγμή που οι ΗΠΑ προστέθηκαν στον κατάλογο των χωρών που καθηλώνουν τα Boeing, η απόφαση της εταιρίας ήταν μονόδρομος. Στην ανακοίνωσή της, η αμερικανική εταιρία τονίζει πως ναι μεν συνεχίζει να έχει εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των συγκεκριμένων αεροσκαφών αλλά για να καθησυχάσει τους επιβάτες, αποφάσισε να καθηλώσει όλο το στόλο των συγκεκριμένων αεροσκαφών.

In Consultation with the FAA, NTSB and its Customers, Boeing Supports Action to Temporarily Ground 737 MAX Operations: https://t.co/YGgmgAZK3O pic.twitter.com/5bnxevuzlD

— Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) March 13, 2019