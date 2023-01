Η Δανία αποφάσισε να δώσει στην Ουκρανία το σύνολο των 19 οβιδοβόλα της μεγάλου βεληνεκούς Caesar γαλλικής κατασκευής, εκ των οποίων ορισμένα δεν έχουν παραδοθεί ακόμη, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση της Δανίας, με την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, “αποφάσισε να δώσει και τα 19 οβιδοβόλα πυροβολικού γαλλικής κατασκευής Caesar στον στρατό της Ουκρανίας”, ανακοίνωσε ο υπουργός Άμυνας Γιάκομπ ‘Ελεμαν-Γιένσεν σε δελτίο Τύπου, την ώρα που οι ανακοινώσεις για δωρεές βαρέων όπλων στην Ουκρανία πληθαίνουν στη Δύση.

“Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους Ουκρανούς για τα συστήματα πυροβολικού Caesar κυρίως, και είμαι ευτυχής που τώρα λάβαμε την ευρεία υποστήριξη του Κοινοβουλίου της Δανίας για να τα δωρίσουμε στον αγώνα της Ουκρανίας για ελευθερία”, πρόσθεσε.

