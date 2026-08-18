Η δημοτικότητα Τραμπ κατρακύλησε στο 33% – Το χαμηλότερο ποσοστό και των δυο θητειών του

Καταποντίζεται στις δημοσκοπήσεις ο Ντόναλντ Τραμπ με τη δημοτικότητά του να βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο των δύο θητειών του.

Το ποσοστό των Αμερικανών που εγκρίνει τα όσα κάνει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο της προεδρίας του, καθώς η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών ανησυχεί καθώς εκτιμά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια, όπως δείχνει δημοσκόπηση του ινστιτούτου Ipsos και του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

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Μόλις το 33% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της 4ήμερης έρευνας απάντησε ότι εγκρίνει τις αποφάσεις του κ. Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν τις εγκρίνει.

Το ποσοστό, που ανερχόταν στο 35% σε προηγούμενη αντίστοιχη έρευνα αυτόν τον μήνα, είναι το χαμηλότερο της 2ης θητείας του ισοφαρίζει το ναδίρ της 1ης, τον Δεκέμβριο του 2017.

Ενώ επέστρεφε στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025 με λίγους λιγότερους από τους μισούς πολίτες να εκφράζουν θετική άποψη γι’ αυτόν, η δημοτικότητα του προέδρου Τραμπ φθίνει με ταχύ ρυθμό, αφού διέταξε τον πόλεμο από κοινού με το Ισραήλ εναντίον του Ιράν την 28η Φεβρουαρίου, κυρίως λόγω της αύξησης της τιμής των καυσίμων, που πλήττει πολλούς στις ΗΠΑ, κάτι που μοιάζει δυσοίωνο ενόψει των εκλογών του μέσου της προεδρικής θητείας τον Νοέμβριο.

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Ο Ντόναλντ Τραμπ, που υποσχόταν στην εκστρατεία του πως θα ήλεγχε τον πληθωρισμό και ότι δεν θα ενέπλεκε τις ΗΠΑ σε αυτούς που αποκαλούσε «πολέμους για πάντα», διαβεβαίωνε αρχικά πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα διαρκούσε μερικές εβδομάδες. Αλλά η Τεχεράνη αποδείχτηκε πιο ανθεκτικός αντίπαλος από ό,τι πίστευε η Ουάσιγκτον και η απόφασή της να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας, έχει διαρκείς συνέπειες στις τιμές των καυσίμων.

Το 80% των Αμερικανών, ανάμεσά τους το 87% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των δημοκρατικών και το 71% εξ όσων δήλωσαν υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων, θεωρεί ως ο πόλεμος θα «συνεχιστεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα». Μόλις το 16% πιστεύει πως θα τελειώσει σε μερικές εβδομάδες. Μόλις ο ένας στους πέντε –και ο ένας στους δυο υποστηρικτές των ρεπουμπλικάνων– θεωρεί πως ο πόλεμος αυτός έπρεπε να γίνει.

Πλέον, σύμφωνα με την έρευνα, οι ψηφοφόροι πιστεύουν πως οι δημοκρατικοί θα έκαναν καλύτερη δουλειά από τους ρεπουμπλικάνους στο πεδίο της οικονομίας (38% έναντι 35%), εύρημα άνευ προηγουμένου τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία.

Η υποστήριξη στο κυβερνών κόμμα υποχωρεί και στο ζήτημα της μετανάστευσης, εξαιτίας των θανάτων και της αύξησης των συλλήψεων, ιδίως παιδιών. Το 40% του δείγματος θεωρεί καλύτερη την προσέγγιση των ρεπουμπλικάνων, το 38% αυτή των δημοκρατικών, υπέδειξε η έρευνα. Η διαφορά αυτή είναι η χαμηλότερη της δεύτερης θητείας Τραμπ· βρισκόταν στις 26 εκατοστιαίες μονάδες τον Ιανουάριο του 2025.